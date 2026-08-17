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UPSSSC Success Story: रेलवे में पति ड्राइवर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से UG, PG, UGC NET के बाद बनी ऑडिटर

Pratima Gupta Success Story: बांसगांव की प्रतिमा गुप्ता का UPSSSC Assistant Accountant और Auditor Exam 2024 में Auditor पद पर चयन हुआ है.

By: Munna Verma | Published: August 17, 2026 4:26:42 PM IST

UPSSSC Pratima Gupta Success Story: PhD कर रहीं प्रतिमा गुप्ता ने हासिल की सरकारी नौकरी
UPSSSC Pratima Gupta Success Story: PhD कर रहीं प्रतिमा गुप्ता ने हासिल की सरकारी नौकरी


Pratima Gupta Success Story: बांसगांव के टेंगड़ी कनईचा गांव की रहने वाली प्रतिमा गुप्ता ने अपनी मेहनत और लगातार प्रयास से परिवार का नाम रोशन किया है. उनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक परीक्षा 2024 में Auditor पद के लिए हुआ है. उनकी सफलता की खबर मिलते ही परिवार और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है.

प्रतिमा अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, पति, परिवार और शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प को देती हैं.

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स्कूल से शुरू हुआ पढ़ाई का सफर

प्रतिमा ने अपनी शुरुआती शिक्षा गोला स्थित आर मेमोरियल स्कूल से पूरी की. हाई स्कूल के बाद उन्होंने कौड़ीराम की RPM Academy से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. कॉमर्स विषय में उनकी शुरुआत से ही विशेष रुचि रही. इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी शैक्षणिक क्षमता का परिचय देते हुए प्रतिष्ठित UGC NET-JRF परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास की.

PhD के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

प्रतिमा फिलहाल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से कॉमर्स में PhD कर रही हैं. उच्च शिक्षा और रिसर्च के साथ-साथ उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. यह सफर आसान नहीं था. एक ओर PhD जैसी अकादमिक जिम्मेदारी और दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण रहा होगा. लेकिन नियमित मेहनत और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता ने आखिरकार उन्हें UPSSSC Auditor पद तक पहुंचा दिया.

पति भी हैं सरकारी सेवा में

प्रतिमा की सफलता को परिवार के लिए और खास बनाने वाली बात यह है कि उनके पति बृजेश गुप्ता भी पहले ही सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं. उनका चयन लोको पायलट के पद पर हुआ है. पति-पत्नी की यह दोहरी सफलता परिवार के लिए गर्व का विषय है. दोनों ने अपनी मेहनत से न केवल अपने करियर को नई दिशा दी, बल्कि अपने परिवार और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है.

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परिवार और गांव में खुशी का माहौल

प्रतिमा की सफलता के बाद रिश्तेदारों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई दी. परिवार के सदस्यों का कहना है कि प्रतिमा और बृजेश की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. प्रतिमा की कहानी खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा, UGC NET-JRF और PhD जैसी उपलब्धियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को भी जारी रखा. उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि सही लक्ष्य, अनुशासन और लगातार मेहनत के साथ शिक्षा और करियर के अलग-अलग पड़ावों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है.

युवाओं के लिए बनीं प्रेरणा

प्रतिमा गुप्ता की सफलता केवल एक सरकारी पद हासिल करने तक सीमित नहीं है. यह उस सोच की जीत है जिसमें पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाने और नए अवसरों के लिए प्रयास करते रहने का जज्बा दिखाई देता है. उनकी उपलब्धि निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कई युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी.

Tags: Success storyUGC NETupsssc
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