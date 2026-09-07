UPSSSC PET Vacancy: यूपी सरकार में पानी है नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, अप्लाई करने की आज है आखिरी डेट

UPSSSC PET Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज महत्वपूर्ण तारीख है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी PET 2026 के लिए आवेदन की संशोधित समय सीमा आज, 7 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही है. जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपना फॉर्म पूरा नहीं किया है, उन्हें आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. आखिरी समय में तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

क्यों बढ़ाई गई थी आवेदन की तारीख?

UPSSSC ने शुरुआत में PET 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर निर्धारित की थी. हालांकि, आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवारों ने वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी. कुछ अभ्यर्थियों को वेबसाइट एक्सेस करने में परेशानी हुई, जबकि कई उम्मीदवारों ने OTP वेरिफिकेशन में समस्या आने की बात कही. शिकायतों को देखते हुए आयोग ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देते हुए रजिस्ट्रेशन, शुल्क भुगतान और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी थी.

UPSSSC PET 2026: कितनी है आवेदन फीस?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है.

अनारक्षित और OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 185 रुपये

SC/ST के लिए आवेदन शुल्क: 95 रुपये

दिव्यांग (PwD) के लिए शुल्क: 25 रुपये

उम्मीदवार शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं. इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. इसके अलावा SBI चालान के माध्यम से भी शुल्क जमा किया जा सकता है.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन शुरू किया है या फॉर्म अधूरा है, उन्हें अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान और आवेदन पत्र का अंतिम सबमिशन भी तय समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है. उम्मीदवार फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद या कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रख लें. भविष्य में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है.

नियमों में नहीं हुआ कोई बदलाव

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन की समय सीमा में बदलाव किया गया है. योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, चयन प्रक्रिया और अन्य नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे. इसलिए PET 2026 में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज आवेदन पूरा करने का आखिरी मौका है. यदि फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया जल्द पूरी करें और सबमिशन के बाद सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें.