UPSSSC PET 2026: यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा की बदली तारीख, अब इस दिन होगा एगजाम, पढ़िए डिटेल

UPSSSC PET 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी PET 2026 की तारीखों में बदलाव किया है. पहले यह परीक्षा 23, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

इस साल PET के लिए करीब 35.42 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को देखते हुए परीक्षा कई दिनों और शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र की जानकारी देखना बेहद जरूरी होगा.

तीन दिन, छह शिफ्ट में होगी PET परीक्षा

UPSSSC PET 2026 का आयोजन तीन अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा. प्रत्येक दिन परीक्षा दो शिफ्ट में होगी.

परीक्षा तारीख 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026

पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक

दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक

परीक्षा अवधि 2 घंटे

पुरानी तारीखें 23, 24 और 25 अक्टूबर 2026

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. आयोग ने अभी एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख स्पष्ट नहीं की है. इस संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी.

35 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन

UPSSSC PET 2026 के लिए इस बार करीब 35.42 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. पिछले PET चक्र में लगभग 25.3 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. उम्मीदवारों की बढ़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा को तीन तारीखों और कई शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

PET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी. तकनीकी और OTP से जुड़ी समस्याओं के कारण आयोग ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी थी. आवेदन से पहले उम्मीदवारों के लिए One Time Registration यानी OTR पूरा करना अनिवार्य था.

क्या है UPSSSC PET और क्यों है जरूरी?

UPSSSC PET एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार के तहत कई ग्रुप B और ग्रुप C पदों की भर्ती प्रक्रिया में किया जाता है. PET में निर्धारित पात्रता हासिल करने वाले उम्मीदवार संबंधित पदों की आगे की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट समेत कई भर्तियों में PET की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. हालांकि, किसी पद के लिए PET की आवश्यकता और आगे की चयन प्रक्रिया संबंधित भर्ती के नोटिफिकेशन पर निर्भर करती है.

एडमिट कार्ड को लेकर रखें खास ध्यान

परीक्षा की तारीखों में बदलाव के बाद उम्मीदवारों को पुराने शेड्यूल के बजाय अपने एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को अंतिम मानना चाहिए. परीक्षा केंद्र, तारीख, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी को पहले ही जांच लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.