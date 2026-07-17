UPSSSC PET Result 2026 Declared: यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट upsssc.gov.in पर जारी, ऐसे यहां करें चेक

UPSSSC PET Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UPSSSC Lower PCS Result 2026 घोषित कर दिया है. इस परिणाम के साथ आयोग ने PET 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर 1,00,492 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है. इसके अलावा आयोग ने श्रेणीवार (Category-wise) कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं, जिससे उम्मीदवार अपने चयन की स्थिति आसानी से जांच सकते हैं.

यदि आपने UPSSSC PET 2025 में भाग लिया था, तो अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देख सकते हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

PET 2025 के स्कोर के आधार पर हुआ चयन

UPSSSC ने भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत 16 जुलाई 2026 को यह योग्यता परिणाम जारी किया. आयोग के अनुसार, मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन केवल PET 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया गया है. जिन अभ्यर्थियों ने PET 2025 में शून्य या उससे कम (Negative) अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है.

2,587 पदों पर होगी भर्ती

UPSSSC Lower PCS भर्ती 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 2,587 रिक्त पदों को भरा जाएगा. भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले PET 2025 के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसके बाद मुख्य परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

श्रेणीवार कट-ऑफ भी जारी

रिजल्ट के साथ आयोग ने Category-wise Cut-Off Marks भी जारी कर दिए हैं. यह कट-ऑफ PET 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर तैयार की गई है. उम्मीदवार अपनी श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ अंक डाउनलोड कर अपने स्कोर से तुलना कर सकते हैं. इससे यह समझना आसान होगा कि वे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं.

ऐसे डाउनलोड करें UPSSSC Lower PCS Result 2026

UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Results सेक्शन खोलें.

Lower PCS Recruitment 2026 Eligibility Result लिंक पर क्लिक करें.

अपना 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और कैप्चा दर्ज करें.

Submit/View Result पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखाई देगा.

भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

चयनित उम्मीदवार अब क्या करें?

मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों को अब अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि मुख्य परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी समय पर मिल सके.

साथ ही, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी रिकॉर्ड पहले से तैयार रखें, ताकि आगे की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

मुख्य परीक्षा होगी अगला अहम चरण

UPSSSC Lower PCS भर्ती में मुख्य परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार ही आगे दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने योग्यता हासिल की है, उनके लिए यह समय पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करने का है.

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