UPSSSC Success Story: पिता बनाते रहे पंचर, बेटा करता रहा सरकारी नौकरी की तैयारी, फिर ऐसे मिली सफलता

UPSSSC Junior Assistant Success Story: मेहनत के रास्ते में आर्थिक चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, लगन और लगातार प्रयास इंसान को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के रामनगर क्षेत्र के शेखपुर मालपुरा गांव के रहने वाले अर्जुन प्रजापति ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. पंचर बनाकर परिवार चलाने वाले पिता के बेटे अर्जुन का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में जूनियर असिस्टेंट के पद पर हुआ है.

अर्जुन की सफलता की खबर सामने आते ही परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने इसे गांव के लिए गर्व का पल बताते हुए अर्जुन को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

पंचर की दुकान से बेटे के सरकारी नौकरी तक का सफर

अर्जुन के पिता चंदन प्रजापति पंचर बनाने का काम करते हैं. इसी मेहनत से वह अपने परिवार का खर्च चलाते हैं. आमदनी के सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और उसकी शिक्षा में किसी तरह की कमी नहीं आने दी. परिवार की आर्थिक स्थिति अर्जुन के सामने चुनौती जरूर थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मंजिल के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया. उन्होंने पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर लगातार ध्यान बनाए रखा. मुश्किल परिस्थितियों में भी उनकी मेहनत और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जारी रही.

मेहनत का मिला फल, UPSSSC में हासिल की नौकरी

अर्जुन ने सरकारी नौकरी का लक्ष्य तय कर उसकी तैयारी की. लंबे समय तक की गई मेहनत का परिणाम तब सामने आया, जब उनका चयन UPSSSC Junior Assistant पद के लिए हुआ. जैसे ही चयन की खबर परिवार तक पहुंची, घर में खुशी का माहौल बन गया. पिता की मेहनत और बेटे की लगन ने मिलकर परिवार के लिए इस खास पल को यादगार बना दिया. गांव के लोगों ने भी अर्जुन की उपलब्धि को पूरे गांव की सफलता के रूप में देखा.

गांव में हुआ भव्य स्वागत

अर्जुन के चयन के बाद ग्रामीणों ने उनके सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया. इस दौरान उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया और मिठाई खिलाकर सफलता की बधाई दी गई. समारोह में राहुल मोर, अखिलेश मौय, मनोज प्रजापति, मनोरमा, चंद्रावती, माला देवी और सीमा देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे. लोगों ने अर्जुन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि गांव के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी.

आर्थिक चुनौतियों के बीच युवाओं के लिए मिसाल

अर्जुन प्रजापति की कहानी सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है. पिता के मेहनत-मजदूरी वाले काम से लेकर बेटे के सरकारी नौकरी पाने तक का यह सफर परिवार की मेहनत और अर्जुन के संकल्प को सामने लाता है. उनकी सफलता अब गांव के उन युवाओं के लिए भी उम्मीद बन गई है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और संसाधनों की कमी को लेकर चिंतित रहते हैं.