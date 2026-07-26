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UPSC Vacancy: शिक्षा विभाग में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, बेहतरीन है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri UPSC Recruitment 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के जरिए दिल्ली सरकार में नौकरी (Govt Jobs) पाने का बढ़िया मौका है. उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 26, 2026 7:09:57 PM IST

UPSC Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
UPSC Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


UPSC Principal Vice Principal Recruitment 2026: सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने Principal और Vice Principal Recruitment 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत शिक्षा विभाग, NCT सरकार दिल्ली में कुल 826 पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को स्कूल प्रशासन और शिक्षा क्षेत्र में काम करने का शानदार अवसर मिलेगा. इच्छुक अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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UPSC Principal और Vice Principal भर्ती 2026 में कितने पद?

UPSC द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार कुल 826 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

Principal पद: 124 वैकेंसी
Vice Principal पद: 704 वैकेंसी

इन पदों पर चयनित उम्मीदवार दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं देंगे.

UPSC Recruitment 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है.

शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी: 21 जुलाई 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 14 अगस्त 2026
परीक्षा और इंटरव्यू की तारीख: बाद में घोषित की जाएगी

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

UPSC Principal Vice Principal Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे.

चयन का वेटेज इस प्रकार रहेगा.

भर्ती परीक्षा: 75 प्रतिशत
साक्षात्कार: 25 प्रतिशत

अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा.

UPSC Recruitment 2026 के लिए जरूरी बातें

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेजों के कारण आवेदन रद्द किया जा सकता है.

UPSC Principal Vice Principal Recruitment 2026 शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है. 826 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होगी और 14 अगस्त 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

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Tags: sarkari naukriUPSCUPSC Recruitment
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