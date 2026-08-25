UPSC Success Story: दिल्ली की कोचिंग देखकर लौटे घर, ऐसा बनाया अपना स्टडी रूटीन, यूपीएससी में मारी बाजी

Prakhar Shukla UPSC Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए दिल्ली जाना और महंगी कोचिंग लेना एक आम रास्ता माना जाता है. लेकिन प्रयागराज के प्रखर शुक्ला ने इस सोच से अलग रास्ता चुना. उन्होंने घर लौटकर ऑनलाइन पढ़ाई, टेस्ट और अनुशासन को अपनी तैयारी का आधार बनाया और आखिरकार UPSC में AIR 787 हासिल की.

प्रखर के मन में सिविल सेवा का विचार बहुत छोटी उम्र में आया था. बचपन में उन्होंने लाल-नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां देखीं और पिता से उनके बारे में पूछा. पिता ने बताया कि ऐसी गाड़ियां IAS-PCS अधिकारियों से जुड़ी होती हैं। उस मासूम जिज्ञासा ने धीरे-धीरे एक लक्ष्य का रूप ले लिया. कॉलेज के दौरान अखबार पढ़ने और एडिटोरियल समझने की उनकी आदत ने भी UPSC की तैयारी के लिए मजबूत आधार तैयार किया.

दिल्ली की कोचिंग छोड़कर प्रयागराज लौटे

BSc पूरी करने के बाद प्रखर दिल्ली पहुंचे और ऑफलाइन कोचिंग के विकल्प देखे. लेकिन वहां रहने की लागत और तैयारी के माहौल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्हें लगा कि सिर्फ दिल्ली में रहना UPSC सफलता की गारंटी नहीं है. इसके बाद उन्होंने प्रयागराज लौटकर ऑनलाइन तैयारी करने का फैसला किया. उन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग के ऑनलाइन प्रोग्राम को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया और पढ़ाई को एक निश्चित दिनचर्या में बांट दिया.

उनका फोकस केवल वीडियो लेक्चर देखने पर नहीं था. लाइव क्लास, Daily Practice Problems (DPP), आंसर राइटिंग और नियमित टेस्ट उनकी तैयारी के महत्वपूर्ण हिस्से बने.

टेस्ट से भागना नहीं, परीक्षा की तरह देना सीखा

प्रखर के लिए टेस्ट सिर्फ नंबर हासिल करने का माध्यम नहीं था, बल्कि अपनी कमियों को पहचानने का तरीका था. हर सप्ताह टेस्ट देना उनकी दिनचर्या में शामिल रहा. उनकी सोच साफ थी कि अगर तैयारी के दौरान टेस्ट से बचेंगे, तो असली परीक्षा में दबाव का सामना करना मुश्किल होगा. इसलिए उन्होंने घर से पढ़ते हुए भी खुद को परीक्षा जैसा माहौल देने की कोशिश की. CSAT की पढ़ाई के दौरान इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों की तैयारी भी उन्होंने इसी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए की

पिता की तबीयत खराब हुई, फिर भी मेंटरशिप बनी सहारा

मेन्स परीक्षा से पहले प्रखर के पिता की तबीयत खराब हो गई. इस वजह से वे कुछ मॉक टेस्ट समय पर नहीं दे सके. ऐसे मुश्किल समय में उनकी मेंटरशिप ने तैयारी को संभालने में मदद की. एक मेंटर से मिली आंसर शीट की समीक्षा और व्यक्तिगत फीडबैक ने उन्हें अपनी गलतियां समझने और परीक्षा में उत्तर लिखने का तरीका सुधारने में मदद की. यही छोटी-छोटी सुधार प्रक्रिया आगे चलकर उनके प्रदर्शन में दिखाई दी.

प्रखर ने अपने दूसरे प्रयास में AIR 787 हासिल की और साबित किया कि UPSC की तैयारी के लिए जरूरी नहीं कि उम्मीदवार किसी बड़े शहर में रहकर ही सफलता हासिल करे.

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प्रखर शुक्ला की कहानी से क्या सीख मिलती है?

प्रखर की UPSC सफलता की सबसे बड़ी सीख यह है कि तैयारी का स्थान नहीं, बल्कि सिस्टम, निरंतरता और आत्म-अनुशासन ज्यादा मायने रखते हैं. सही अध्ययन सामग्री, नियमित टेस्ट, आंसर राइटिंग और ईमानदार फीडबैक के साथ छोटे शहर से भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

उनका सफर उन उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर प्रेरणा है जो आर्थिक कारणों या पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दिल्ली नहीं जा सकते. UPSC की राह लंबी जरूर है, लेकिन सही रणनीति और लगातार मेहनत के साथ मंजिल तक पहुंचना संभव है.