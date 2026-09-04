UPSC Success Story: 3 बार Prelims में मिली हार, SSB में भी नहीं हुआ चयन, फिर CAPF से हासिल किया वर्दी का सपना

UPSC Success Story: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में असफलता कई उम्मीदवारों का हौसला तोड़ देती है, लेकिन पंकज कंबोज की कहानी बताती है कि लगातार मिलने वाली नाकामी भी मंजिल तक पहुंचने की राह का हिस्सा हो सकती है. तीन बार यूपीएसी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में असफल होने और SSB में कई बार चयन से चूकने के बावजूद उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा. आखिरकार उन्होंने UPSC CAPF Assistant Commandant Exam पास कर लिया और अब असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में करियर शुरू करने की तैयारी में हैं.

दिलचस्प बात यह है कि उनकी UPSC CSE की तैयारी भी रुकी नहीं. चौथे प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पास किया और मेन्स परीक्षा तक पहुंचे.

किसान परिवार से शुरू हुआ सफर

पंकज कंबोज का बचपन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के नजदीक स्थित पदमपुर गांव में बीता. उनका परिवार खेती पर निर्भर था और उनके पास करीब चार एकड़ जमीन थी. जब वह कक्षा 9वीं में थे, तभी उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया. इसके बाद उनकी मां और पांच बड़ी बहनों ने परिवार संभाला. उनकी मां भले ही स्कूल नहीं जा सकीं, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी. पंकज अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं.

दिल्ली आकर शुरू की Self Study

वर्ष 2021 में पंकज दिल्ली पहुंचे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. उन्होंने महंगी कोचिंग पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय Self Study को अपनी तैयारी का आधार बनाया. ऑनलाइन सामग्री, उपलब्ध स्टडी रिसोर्स और खुद बनाए गए नोट्स उनकी तैयारी का अहम हिस्सा रहे. वर्ष 2023 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने बैच में टॉप किया.

तीन बार Prelims में असफल, चौथी कोशिश में मिली सफलता

UPSC CSE Prelims उनके लिए आसान नहीं रहा. पहले तीन प्रयासों में वह परीक्षा पार नहीं कर सके. खासतौर पर CSAT उनके लिए चुनौती बना. हालांकि उन्होंने असफलता को अंतिम परिणाम नहीं माना. कमियों को पहचानकर तैयारी में बदलाव किया और चौथे प्रयास में Prelims क्लियर कर लिया. इसके बाद उन्होंने Mains की दिशा में कदम बढ़ाया.

CDS और AFCAT में सफलता, लेकिन SSB बनी बड़ी चुनौती

पंकज ने केवल UPSC CSE तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने CDS और AFCAT जैसे डिफेंस एग्जाम में भी लगातार प्रदर्शन किया. वह चार बार CDS और चार बार AFCAT क्लियर करने में सफल रहे. लेकिन लिखित परीक्षा के बाद आने वाली SSB प्रक्रिया में उन्हें कई बार निराशा मिली. बार-बार Conference Out होने के बावजूद उन्होंने अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. हर असफल SSB के बाद एक नया प्रयास उनके लिए उम्मीद लेकर आता रहा.

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CAPF ने पूरा किया वर्दी पहनने का सपना

लगातार संघर्ष के बाद पंकज ने UPSC CAPF Assistant Commandant Exam क्लियर कर लिया. यह सफलता उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं थी, बल्कि वर्षों से देखे जा रहे वर्दी वाले करियर के सपने की ओर बड़ा कदम था. उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो लगातार असफलताओं के कारण खुद पर शक करने लगते हैं. पंकज का सफर एक बात साफ करता है एक परीक्षा में असफल होना आपकी पूरी यात्रा का अंत नहीं होता. सही रणनीति, धैर्य और लगातार प्रयास के साथ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बदला जा सकता है.