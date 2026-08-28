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UPSC Success Story: 5 बार UPSC में फेल, लेकिन हौसला नहीं टूटा, RBI Grade B और SBI PO के बाद बनीं IRS

UPSC Success Story: पांच बार UPSC में हार के बावजूद प्रिया मीणा ने हिम्मत नहीं छोड़ी. Plan B के सहारे तैयारी जारी रखी और छठे प्रयास में AIR 838 हासिल कर IRS बनीं.

By: Munna Verma | Published: August 28, 2026 3:26:35 PM IST

UPSC Success Story: IRS प्रिया मीणा ने छठे प्रयास में रचा सफलता का इतिहास
UPSC Success Story: IRS प्रिया मीणा ने छठे प्रयास में रचा सफलता का इतिहास


UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती है. हर साल लाखों उम्मीदवार IAS और अन्य सेवाओं में जाने का सपना लेकर परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं. राजस्थान की IRS प्रिया मीणा की कहानी उन अभ्यर्थियों के लिए खास प्रेरणा है, जो लगातार असफलताओं के बाद खुद पर संदेह करने लगते हैं.

प्रिया मीणा ने UPSC में सफलता पाने से पहले पांच प्रयासों में अलग-अलग स्तरों पर असफलता का सामना किया. इसके बावजूद उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी. उन्होंने एक मजबूत ‘Plan B’ तैयार रखा और RBI Grade-B तथा SBI PO जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में भी सफलता हासिल की. आखिरकार छठे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने UPSC 2024 में AIR 838 हासिल कर IRS (Income Tax) सेवा में जगह बनाई.

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पहले प्रयास में सिर्फ दो अंकों से रह गईं पीछे

प्रिया मीणा ने वर्ष 2019 में पहली बार UPSC परीक्षा दी. उनका सफर प्रीलिम्स से आगे नहीं बढ़ सका और वह महज दो अंकों के अंतर से कटऑफ से पीछे रह गईं. पहली असफलता के बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी. साल 2020 उनके लिए बेहतर रहा. दूसरे प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स दोनों पार कर लिए, लेकिन इंटरव्यू में 11 अंकों के अंतर से अंतिम चयन से चूक गईं.

लगातार असफलताओं ने लिया धैर्य का इम्तिहान

2021 में तीसरे प्रयास के दौरान उन्हें एक और झटका लगा. इस बार वह प्रीलिम्स ही पास नहीं कर सकीं. लगातार दो असफलताओं के बाद निराशा स्वाभाविक थी, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा. 2022 में उन्होंने फिर जोरदार वापसी की. प्रीलिम्स और मेन्स क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचीं और 160 अंक हासिल किए. इसके बावजूद अंतिम मेरिट में उनका चयन केवल पांच अंकों से रह गया.

2023 में पांचवें प्रयास ने एक बार फिर उनकी परीक्षा ली. इस बार वह CSAT क्वालिफाई नहीं कर सकीं. लगातार पांच प्रयासों में सफलता न मिलने के बावजूद उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी रणनीति पर दोबारा काम किया.

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Plan B ने दिया आत्मविश्वास और आर्थिक सहारा

UPSC की तैयारी के साथ प्रिया मीणा ने अपने लिए वैकल्पिक करियर रास्ते भी खुले रखे. उन्होंने RBI Grade-B और SBI PO जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल की. यह ‘Plan B’ उनके लिए सिर्फ नौकरी का विकल्प नहीं था, बल्कि लगातार संघर्ष के बीच आत्मविश्वास बनाए रखने का जरिया भी बना.

छठे प्रयास में पूरा हुआ UPSC का सपना

वर्ष 2024 में प्रिया मीणा ने छठी बार UPSC CSE का प्रयास किया. इस बार उन्होंने प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरण सफलतापूर्वक पार किए. आखिरकार AIR 838 के साथ उनका चयन IRS (Income Tax) में हुआ. उनकी कहानी यह बताती है कि UPSC जैसी परीक्षा में असफलता हमेशा मंजिल का अंत नहीं होती. कई बार सफलता तक पहुंचने के लिए बार-बार रणनीति बदलनी पड़ती है, धैर्य बनाए रखना पड़ता है और लक्ष्य के साथ एक व्यावहारिक Plan B भी रखना पड़ता है.

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