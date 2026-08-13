UPSC Success Story: पिता ठेले पर बेचते हैं चाय, 6 बार मिली हार, ऐसे हासिल किया असिस्टेंट कमांडेंट का मुकाम

UPSC Success Story: किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा महंगे संसाधनों या सुविधाओं की जरूरत नहीं होती. बिहार के मुजफ्फरपुर के बैरिया निवासी घनश्याम जायसवाल (Ghanshyam Jaiswal) की कहानी इसका उदाहरण है. साधारण परिवार से आने वाले घनश्याम ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और लगातार असफलताओं का सामना करने के बाद UPSC परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मुकाम हासिल किया.

उनके पिता शत्रुधन साह बैरिया बस स्टैंड पर ठेले पर चाय और स्नैक्स बेचते हैं, जबकि उनकी मां गीता देवी गृहिणी हैं. सात भाई-बहनों वाले परिवार में घनश्याम तीसरे नंबर पर हैं. सीमित आमदनी के बीच पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया.

स्कूल से सिविल सर्विस तक का सफर

घनश्याम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बैरिया स्थित नथुनी भगत विद्यालय से की और 10वीं तक वहीं पढ़े. इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर के रामेश्वर सिंह कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में 12वीं की पढ़ाई पूरी की. आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी. हालांकि बचपन में उनका सपना IIT में पढ़ने और इंजीनियर बनने का था, लेकिन परिस्थितियों के चलते उन्होंने अपनी दिशा बदली और प्रशासनिक सेवा की तैयारी को लक्ष्य बना लिया.

10 से ज्यादा परीक्षाओं में मिली असफलता

घनश्याम की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में लंबा समय लगा. उन्होंने बताया कि वह 10 से अधिक अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हुए. UPSC की परीक्षा में भी उन्हें लगातार छह प्रयासों में सफलता नहीं मिली. इतनी असफलताओं के बाद किसी के लिए भी उम्मीद बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन घनश्याम ने हार मानने के बजाय अपनी रणनीति और मेहनत पर भरोसा रखा. करीब पांच साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई.

पढ़ाई के साथ बच्चों को दी ट्यूशन

कोविड-19 महामारी के बाद घनश्याम ने 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया. इससे उन्हें आर्थिक सहायता मिली और अपनी तैयारी जारी रखने में मदद मिली. ट्यूशन पढ़ाना उनके लिए सिर्फ कमाई का साधन नहीं था. बच्चों को पढ़ाने से उन्हें अपने पुराने कॉन्सेप्ट दोहराने और विषयों की समझ मजबूत करने का अवसर भी मिला. इस तरह उन्होंने आर्थिक जरूरत और परीक्षा की तैयारी, दोनों को साथ संभाला.

घनश्याम जायसवाल की कहानी देती है बड़ा सबक

घनश्याम की यात्रा बताती है कि असफलता किसी सपने का अंत नहीं होती. एक चाय बेचने वाले परिवार से निकलकर UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना उनकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम है. उनकी कहानी उन युवाओं के लिए खास संदेश रखती है जो आर्थिक सीमाओं या लगातार मिल रही असफलताओं के कारण अपने लक्ष्य से पीछे हटने लगते हैं. घनश्याम ने दिखाया कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश लगातार जारी रहे तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर निकलता है.

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