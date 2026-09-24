UPSC Success Story: वेंटिलेटर पर 28 दिन, व्हीलचेयर पर बीते साल, लेकिन हौसला नहीं टूटा, अब बनीं अधिकारी

UPSC Success Story: कभी-कभी जिंदगी हमें सिर्फ दूसरा मौका नहीं देती, बल्कि पूरी जिंदगी को नए सिरे से जीने का अवसर देती है. डॉ. अथिरा सुगाथन की कहानी इसी जज्बे की मिसाल है. एक भीषण सड़क हादसे ने उनकी याददाश्त, पढ़ाई और चलने की क्षमता तक को प्रभावित कर दिया, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी. वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने UPSC Civil Services Examination 2025 में ऑल इंडिया रैंक 483 हासिल की.

अथिरा उस समय BDS की पढ़ाई कर रही थीं, जब एक गंभीर सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. उन्हें करीब 28 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ा. जब उन्हें होश आया तो वह केवल अपनी मां को पहचान पा रही थीं. उन्हें अपना नाम, पिता, भाई-बहनों और दोस्तों तक के चेहरे याद नहीं थे. मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. डॉक्टरों ने बताया कि शायद वह दोबारा चल न पाएं. दुर्घटना के समय वह BDS के तीसरे वर्ष में थीं. याददाश्त लौटने के बाद उन्हें धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई और पुरानी जिंदगी को फिर से समझना पड़ा.

व्हीलचेयर पर कॉलेज वापसी, फिर बनीं डेंटिस्ट

अथिरा के लिए कॉलेज लौटना आसान नहीं था. वह व्हीलचेयर पर निर्भर थीं और उन्हें पढ़ाई के साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी पूरी करनी थी. लगातार फिजियोथेरेपी ने उन्हें व्हीलचेयर को आत्मनिर्भर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद की. उन्होंने एक बार फिर अपनी BDS की किताबें उठाईं और पढ़ाई शुरू की. धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा. क्लिनिकल ट्रेनिंग के दौरान एक बुजुर्ग महिला मरीज से हुई बातचीत ने उन्हें खास प्रेरणा दी. इलाज के बाद मरीज ने कहा कि प्रक्रिया उनके पुराने अनुभव की तुलना में काफी कम दर्दनाक रही.

यह छोटा-सा अनुभव अथिरा के लिए बड़ा हौसला बना. उन्हें महसूस हुआ कि हादसे के बाद भी वह एक अच्छी डेंटिस्ट बनने का अपना सपना पूरा कर सकती हैं. आखिरकार उन्होंने फर्स्ट क्लास के साथ BDS की डिग्री हासिल की.

व्हीलचेयर मॉडलिंग से लेकर समाजसेवा तक

पढ़ाई पूरी करने के बाद अथिरा ने व्हीलचेयर मॉडलिंग में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने केरल फैशन लीग में शो-स्टॉपर के रूप में हिस्सा लिया और मिस व्हीलचेयर इंडिया प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट भी रहीं. कोविड-19 महामारी के दौरान NGO के साथ काम करते हुए उन्होंने दिव्यांग लोगों की वास्तविक चुनौतियों को करीब से समझा. उन्हें महसूस हुआ कि समस्याएं केवल शारीरिक नहीं होतीं, बल्कि समाज और व्यवस्था से जुड़ी कई बाधाएं भी सामने आती हैं.

UPSC को बनाया अगला लक्ष्य

इसी अनुभव ने उन्हें बड़े स्तर पर बदलाव के लिए काम करने की प्रेरणा दी. उन्होंने UPSC Civil Services Examination की तैयारी शुरू की. अथिरा ने पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों, मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन पर विशेष ध्यान दिया. मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने उत्तरों में करंट अफेयर्स और डायग्राम का बेहतर इस्तेमाल करने का अभ्यास किया. इंटरव्यू की तैयारी के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के नजरिए से मुद्दों को समझने पर काम किया.

मेहनत रंग लाई और UPSC CSE 2025 में उन्हें AIR 483 मिली. वेंटिलेटर से जिंदगी की नई शुरुआत, व्हीलचेयर पर कॉलेज वापसी और फिर देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अथिरा की यात्रा बताती है कि मुश्किल परिस्थितियां रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन मंजिल तय करने का हौसला इंसान के अपने हाथ में होता है.