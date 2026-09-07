UPSC Success Story: BHU, JNU से हासिल की डिग्री, धमतरी के ‘डायमंड’ पहले बने DSP, अब UPSC में चमकाया नाम

UPSC Success Story: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रहने वाले डायमंड सिंह ध्रुव की कहानी मेहनत, संघर्ष और भावनाओं से भरी है. पिता बलराम सिंह का सपना था कि उनका बेटा देश की सेवा करे. अप्रैल 2025 में पिता के निधन के बाद भी डायमंड ने इस सपने को अपने दिल में जिंदा रखा और आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली.

डायमंड ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 623वीं रैंक हासिल की. उनकी इस उपलब्धि के बाद परिवार और परिचितों के बीच खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं.

पिता नहीं रहे, लेकिन सपना अधूरा नहीं छोड़ा

डायमंड सिंह ध्रुव धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के परसवानी गांव के निवासी हैं. उनके पिता बलराम सिंह मगरलोड पंचायत में टैक्स अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. वह चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर देश की सेवा करे. पिता के निधन के करीब एक साल बाद डायमंड की UPSC में सफलता ने इस सपने को एक भावुक मुकाम दिया. 25 वर्षीय डायमंड अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मां के साथ-साथ अपने दिवंगत पिता को भी देते हैं.

गांव से दिल्ली तक का सफर

डायमंड ने शुरुआती शिक्षा मगरलोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की. कक्षा 6 से 12 तक उन्होंने रायपुर के निमोरा स्थित रेडियंट पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से BA ऑनर्स किया और इसके बाद दिल्ली की JNU से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. शिक्षा के इस सफर ने उन्हें सिविल सेवा की तैयारी के लिए मजबूत आधार दिया.

रोज 6-7 घंटे पढ़ाई, इंटरनेट बना बड़ा सहारा

डायमंड ने वर्ष 2023 में UPSC CSE की तैयारी शुरू की. इसके लिए वह दिल्ली में रहकर लगातार अध्ययन कर रहे थे. उन्होंने बताया कि सफलता के पीछे नियमित मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति की अहम भूमिका रही. डायमंड रोजाना करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे. तैयारी के दौरान उन्होंने सेल्फ-स्टडी पर खास जोर दिया और इंटरनेट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का भी व्यापक इस्तेमाल किया.

पहले प्रयास में CGPSC, अब UPSC में सफलता

UPSC से पहले डायमंड ने CGPSC परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास की थी. उन्हें छत्तीसगढ़ में DSP पद के लिए नियुक्ति मिली है. अब UPSC में सफलता हासिल करने के बाद डायमंड केंद्रीय सेवाओं में अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं. उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.