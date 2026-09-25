UPSC Success Story: दादा की पहचान डकैत की, पोते ने चुनी पढ़ाई की राह, IIT के बाद UPSC क्रैक कर बदली परिवार की दिशा

Dev Prabhakar Singh Tomar Success Story: चंबल के बीहड़ों से जुड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बीच पले-बढ़े देव प्रभाकर सिंह तोमर की कहानी संघर्ष, बदलाव और लगातार कोशिश की मिसाल है. उनके दादा की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रही जिसे पुलिस रिकॉर्ड में डकैत कहा गया, जबकि देव अपने परिवार के पुराने दौर को अलग नजरिए से देखते हैं. पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक पहचान की चुनौतियों के बावजूद देव ने शिक्षा को अपनी राह बनाया और IIT से पढ़ाई करने के बाद UPSC परीक्षा पास की.

देव का संबंध मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जो चंबल क्षेत्र का हिस्सा है. अपनी कहानी साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि उनके दादा के दौर में इलाके के हालात बेहद अलग थे. उनके मुताबिक, दादा ने परिस्थितियों के बीच बागी जीवन चुना, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें डकैत के तौर पर दर्ज किया गया. इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर परिवार पर भी पड़ा. आर्थिक परेशानियों और सामाजिक पहचान से जुड़ी मुश्किलों के बीच देव के पिता ने परिवार की दिशा बदलने का प्रयास किया. इसी बदलाव की नींव शिक्षा को बनाया गया.

कम सुविधाओं के बावजूद IIT तक पहुंचे

देव की शुरुआती पढ़ाई के बाद उनका दाखिला CBSE स्कूल में हुआ. नए माहौल, भाषा और संस्कृति से तालमेल बैठाना उनके लिए आसान नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने कम उम्र में ही तय कर लिया था कि उन्हें IIT में पढ़ाई करनी है. घर में सीमित संसाधनों के बीच तैयारी करते हुए देव ने पहली कोशिश में IIT रोपड़ की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की. इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने अपने लिए करियर के नए रास्ते खोले.

विदेश की नौकरी छोड़ी, UPSC को बनाया लक्ष्य

IIT के बाद देव को विदेश में नौकरी का अवसर मिला. अच्छी नौकरी और करियर की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने सिविल सेवा की ओर जाने का फैसला किया. उनका उद्देश्य प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोगों के बीच काम करना था. परिवार की इच्छा के विपरीत उन्होंने नौकरी छोड़कर UPSC की तैयारी शुरू की. हालांकि, शुरुआत उनके लिए आसान नहीं रही. कई प्रयासों में वे UPSC Prelims में सफल नहीं हो पाए. लगातार असफलताओं के बाद एक समय उन्हें अपनी किताबें तक बेच देने का विचार आया.

असफलताओं से सीखी रणनीति

देव ने हार मानने के बजाय अपनी तैयारी के तरीके को बदला. उन्होंने पिछली गलतियों और कमजोर क्षेत्रों का विश्लेषण किया और प्रीलिम्स से लेकर मेन्स और इंटरव्यू तक के लिए अलग रणनीति तैयार की. इस दौरान व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने तैयारी जारी रखी और अंतिम प्रयास में नौकरी के साथ UPSC परीक्षा दी.

आखिरी प्रयास में मिली सफलता

आखिरी कोशिश में देव की मेहनत सफल हुई. उन्होंने UPSC में ऑल इंडिया रैंक 629 हासिल की. इसके बाद उनका चयन Indian Railway Traffic Service (IRTS) के लिए हुआ. देव प्रभाकर सिंह तोमर का सफर यह दिखाता है कि पारिवारिक परिस्थितियां या शुरुआती असफलताएं किसी व्यक्ति की पूरी कहानी तय नहीं करतीं. लक्ष्य स्पष्ट हो, रणनीति बदली जाए और प्रयास जारी रखा जाए तो रास्ते में आई असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है.