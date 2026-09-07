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UPSC Success Story: EWS विवाद ने रोका था रास्ता, नहीं मानी हार, 6 साल बाद अब बने Assistant Commandant

UPSC Success Story: पानीपत के अमित टूरन ने आर्थिक संघर्ष और छह साल की कानूनी लड़ाई के बाद UPSC के संशोधित नतीजों में AIR 272 हासिल की.

By: Munna Verma | Published: September 7, 2026 11:28:08 AM IST

UPSC Success Story: मां का भरोसा, भाई का साथ और अमित की जिद ने बदली किस्मत
UPSC Success Story: मां का भरोसा, भाई का साथ और अमित की जिद ने बदली किस्मत


UPSC Success Story: कहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियां इंसान की परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन मजबूत इरादों वाले लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं. पानीपत के अमित टूरन की कहानी कुछ ऐसी ही है. आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए पढ़ाई जारी रखना, सरकारी नौकरी के साथ तैयारी करना और फिर करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ना, अमित ने हर मोर्चे पर हार मानने से इनकार किया.

अब उनकी मेहनत रंग लाई है. UPSC के संशोधित नतीजों में अमित ने ऑल इंडिया रैंक 272 हासिल की है. इस सफलता के साथ उनका Assistant Commandant बनने का रास्ता साफ हो गया है.

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पहली कोशिश में इंटरव्यू तक पहुंचे थे अमित

साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित का बचपन से ही देश सेवा का सपना था. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और वर्ष 2017 में UPSC की तैयारी शुरू की. साल 2019 में उन्होंने पहली बार UPSC की परीक्षा दी और शुरुआती प्रयास में ही इंटरव्यू तक पहुंच गए. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी अंतिम चयन से पहले एक दस्तावेजी विवाद ने उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा कर दिया.

EWS प्रमाणपत्र बना था बड़ी अड़चन

अमित समेत कई उम्मीदवारों की परेशानी EWS प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के स्तर को लेकर सामने आई. हरियाणा में EWS प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था और UPSC की निर्धारित शर्तों के बीच अंतर के कारण उनका चयन प्रभावित हुआ. अमित ने हार मानने के बजाय न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई करीब छह साल तक चली. आखिरकार अदालत से राहत मिलने के बाद UPSC ने संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें अमित को AIR 272 मिली.

नौकरी के साथ जारी रखी UPSC की तैयारी

इस लंबे संघर्ष के दौरान अमित ने हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों में काम भी किया. हरियाणा भवन और पंचकूला में नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी. उनका सफर आर्थिक रूप से भी आसान नहीं था. अमित के मुताबिक, परिवार ने ऐसे दौर भी देखे जब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था. एक समय परिवार के पास सिर्फ 400 रुपये बचे थे.

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भाई और मां का भरोसा बना ताकत

अमित के बड़े भाई विकास ने कठिन समय में उनका साथ दिया और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर लगाया. वहीं मां बबली देवी लगातार बेटे का हौसला बढ़ाती रहीं. उनका विश्वास था कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और मेहनत करने वाले का वक्त जरूर आता है. अमित के पिता जयपाल ने भी बेटे के सपने पर भरोसा बनाए रखा. परिवार के इस सहयोग ने अमित को संघर्ष के दौरान टूटने नहीं दिया.

अमित की कहानी देती है बड़ा संदेश

अमित टूरन की सफलता सिर्फ UPSC रैंक हासिल करने की कहानी नहीं है. यह बताती है कि आर्थिक कठिनाई, असफलता या लंबा इंतजार किसी सपने का अंत नहीं होता. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और इंसान लगातार प्रयास करता रहे, तो देर से ही सही, सफलता का रास्ता खुल सकता है.

Tags: Success storyUPSCUPSC Success Story
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