UPSC Success Story: न कोचिंग का लंबा सफर, न सालों का इंतजार, 21 साल की लड़की ने UPSC में हासिल की AIR 61

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना लाखों युवाओं का सपना होता है. कई अभ्यर्थी इसके लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन आस्था सिंह ने कम उम्र में ही यह मुकाम हासिल कर दिखाया. उन्होंने UPSC Civil Services Examination 2024 में ऑल इंडिया रैंक 61 हासिल की और महज 21 साल की उम्र में IAS बनीं. खास बात यह रही कि उन्होंने फुल-टाइम फाउंडेशन कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी को अपनी तैयारी का आधार बनाया.

आस्था सिंह की पारिवारिक जड़ें उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कनौरा गांव से जुड़ी हैं. उनका पालन-पोषण पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में हुआ तथा उनकी स्कूली शिक्षा भोपाल और पंचकुला में हुई. पढ़ाई के दौरान वह अकादमिक रूप से लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहीं. बचपन में उनके मन में अलग-अलग करियर विकल्पों को लेकर विचार आते रहे, लेकिन परिवार में उनके दादा उन्हें भविष्य में कलेक्टर के रूप में देखने का सपना रखते थे.

SRCC से Economics Honours, फिर UPSC की राह

स्कूल के बाद आस्था ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) से Economics Honours की पढ़ाई की और 2023 में ग्रेजुएशन पूरा किया. उन्होंने अर्थशास्त्र को UPSC के लिए अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर भी चुना. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर तैयारी करने के बजाय घर से तैयारी करने का फैसला किया.

उनका लक्ष्य स्पष्ट था, इसलिए उन्होंने किसी लंबे फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लेने के बजाय सीमित और उपयोगी स्टडी मटीरियल के साथ सेल्फ स्टडी पर फोकस किया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और नियमित रिवीजन को भी अपनी तैयारी में अहम जगह दी.

UPSC से पहले HPSC में मिली बड़ी सफलता

UPSC की तैयारी के साथ आस्था ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) परीक्षा भी दी. उन्होंने HPSC HCS 2024 में AIR 31 हासिल की और हरियाणा सरकार में Assistant Excise and Taxation Officer के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया. अगस्त 2024 में HCS ट्रेनिंग शुरू होने के बाद भी उन्होंने UPSC की तैयारी जारी रखी. प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों के बीच उन्हें UPSC Mains की तैयारी के लिए रोजाना करीब 6-7 घंटे मिलते थे. इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि लंबे समय तक पढ़ने के साथ सही रणनीति और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है.

पहले प्रयास में UPSC, AIR 61

लगातार तैयारी का नतीजा UPSC CSE 2024 के रिजल्ट में दिखाई दिया. आस्था ने अपने पहले प्रयास में AIR 61 हासिल की। उनकी कहानी खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए चर्चा में आई, जो सीमित समय और पारंपरिक कोचिंग के बिना सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं. आस्था का सफर यह दिखाता है कि UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी में सिर्फ पढ़ाई के घंटों की संख्या ही नहीं, बल्कि लक्ष्य की स्पष्टता, सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल, निरंतरता और समय का प्रभावी प्रबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.