UPSC Success Story: DTU से B.Tech, बिना कोचिंग क्रैक किया यूपीएससी, अब IIS से बनीं IRS अफसर

UPSC Success Story: सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती. कई बार मंजिल तक पहुंचने से पहले असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, उसके लिए मुश्किल लक्ष्य भी हासिल करना संभव हो जाता है. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है मेरठ की रहने वाली आरुषि शर्मा की, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की.

आरुषि शर्मा की स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई. इसके बाद उन्होंने Delhi Technological University (DTU) से B.Tech की पढ़ाई पूरी की. हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें लगा कि यह क्षेत्र उनके लिए नहीं है. यहीं से उनके करियर ने एक नया मोड़ लिया. उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का फैसला किया और UPSC परीक्षा पास कर अधिकारी बनने का लक्ष्य तय किया. यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन आरुषि ने अपनी मंजिल को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई.

बिना कोचिंग शुरू की UPSC की तैयारी

UPSC की तैयारी के लिए आरुषि दिल्ली पहुंचीं और सबसे पहले परीक्षा के पूरे सिलेबस और पैटर्न को समझने पर ध्यान दिया. उन्होंने किसी बड़े कोचिंग संस्थान का सहारा लेने के बजाय Self Study को अपनी तैयारी का आधार बनाया. उन्होंने पढ़ाई के लिए अपनी दिनचर्या को काफी अनुशासित किया. तैयारी के दौरान सोशल मीडिया और दोस्तों से भी दूरी बनाए रखी, ताकि उनका पूरा ध्यान परीक्षा पर केंद्रित रहे.

पहली कोशिश में नहीं मिली मंजिल

UPSC जैसी परीक्षा में सफलता पहली कोशिश में मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. आरुषि को भी अपने सफर में असफलता का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने इसे हार मानने की वजह नहीं बनाया. उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, तैयारी को और बेहतर किया और दोबारा परीक्षा में शामिल हुईं. लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य पर भरोसे ने आखिरकार उन्हें सफलता दिलाई.

2021 में मिली IIS की सफलता

आरुषि की मेहनत का नतीजा तब सामने आया जब उन्होंने UPSC 2021 में सफलता हासिल की और उन्हें Indian Information Service (IIS) मिला. यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनका लक्ष्य इससे भी आगे था. आरुषि ने एक बार फिर UPSC परीक्षा देने का फैसला किया. उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अगले प्रयास में बेहतर परिणाम हासिल करने की कोशिश की.

UPSC 2022 में हासिल की Rank 402

आरुषि शर्मा ने UPSC 2022 में भी परीक्षा दी और इस बार ऑल इंडिया रैंक 402 हासिल की. इस सफलता के साथ उन्हें Indian Revenue Service (IRS) में जगह मिली. उनकी कहानी बताती है कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता के लिए केवल कोचिंग ही जरूरी नहीं है. सही रणनीति, निरंतर मेहनत, आत्म-अनुशासन और असफलता के बाद दोबारा प्रयास करने का साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

आरुषि शर्मा की यात्रा उन लाखों UPSC उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि एक असफल प्रयास आपकी मंजिल तय नहीं करता, आपका अगला प्रयास जरूर कर सकता है.

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