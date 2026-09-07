UPSC Result 2026 Declared: यूपीएससी ने इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट किया जारी, ऐसे आसानी से करें चेक

UPSC Result 2026 Declared: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने जुलाई 2026 में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से देख सकते हैं.

जुलाई में आयोजित अलग-अलग भर्ती मामलों के परिणामों में कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट चेक करने के बाद उसकी कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

इन पदों के लिए जारी हुआ परिणाम

UPSC की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2026 में विभिन्न भर्ती मामलों को अंतिम रूप दिया गया है. इनमें डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, प्रोफेसर (शुगर टेक्नोलॉजी), असिस्टेंट डायरेक्टर (सेफ्टी), ट्रेनिंग ऑफिसर (प्लंबर), असिस्टेंट लीगल एडवाइजर और स्पेशलिस्ट ग्रेड III जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन्स सेफ्टी, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों से जुड़े भर्ती परिणाम भी घोषित किए गए हैं.

सूची में डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल (हिंदी शाखा), असिस्टेंट शिपिंग मास्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर/नॉटिकल सर्वेयर-सह-डिप्टी डायरेक्टर जनरल (टेक्निकल), लेक्चरर (सोशियोलॉजी) और डिप्टी डायरेक्टर (एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स) जैसे पद भी शामिल हैं.

UPSC ने चयन को लेकर क्या कहा?

आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है. वहीं अन्य उम्मीदवारों के आवेदनों पर भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत विचार किया गया, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाना या पद के लिए अनुशंसित करना संभव नहीं हो सका. इसलिए रिजल्ट देखने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे अपने रोल नंबर और संबंधित भर्ती की जानकारी को ध्यान से मिलाएं.

UPSC July Result 2026 ऐसे करें चेक

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर जुलाई 2026 से संबंधित रिजल्ट लिंक खोजें.

संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट की फाइल खुलेगी.

इसमें अपना रोल नंबर या संबंधित जानकारी चेक करें.

रिजल्ट डाउनलोड कर लें और भविष्य के इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

UPSC July Result 2026 चेक करने का Direct Link

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अगर आपने जुलाई 2026 की किसी संबंधित भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, तो रिजल्ट जरूर चेक करें. चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा. वहीं जिन अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में नहीं है, उन्हें निराश होने के बजाय अगली भर्ती के लिए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए. UPSC की परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक होती है और लगातार प्रयास ही सफलता की राह मजबूत करता है.

उम्मीदवार रिजल्ट और भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को ही अंतिम मानें.