UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है मंथली सैलरी

UPSC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक और बड़ा अवसर दिया है. आयोग ने केंद्र सरकार और उससे जुड़े विभिन्न विभागों में कई पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती में मेडिकल, कानून, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े उम्मीदवारों के लिए पद शामिल हैं.

इच्छुक अभ्यर्थी UPSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित पदों को छोड़कर अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. वहीं लद्दाख UT प्रशासन के पदों के लिए उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

UPSC Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में अलग-अलग विभागों के कुल 212 पदों पर नियुक्ति का अवसर है. प्रमुख पदों की जानकारी इस प्रकार है:

स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटॉमी): 4 पद

स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन): 60 पद

असिस्टेंट एडिटर: 2 पद

स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 (एनेस्थिसियोलॉजी): 1 पद

स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 (पीडियाट्रिक्स): 1 पद

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर: 140 पद

पब्लिक लॉ ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर/लॉ ऑफिसर: 4 पद

इनमें सबसे ज्यादा 140 पद असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के हैं, जो दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के तहत भरे जाएंगे.

डॉक्टरों और कानून के क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खास मौका

मेडिकल क्षेत्र में स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हैं. एनाटॉमी के 4 पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-11 का वेतन और नियमानुसार NPA मिलेगा. जनरल मेडिसिन के 60 पदों में से 3 पद PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. वहीं कानून से जुड़े उम्मीदवारों के लिए लद्दाख प्रशासन में चार पद उपलब्ध हैं.

UPSC भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को आवेदन के लिए upsconline.nic.in पर जाना होगा. फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध सामान्य निर्देश, प्रोफाइल/मॉड्यूल संबंधी दिशा-निर्देश और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके अलावा Universal Registration Number (URN), Common Application Form (CAF) और संबंधित पद का पोस्ट/वैकेंसी-स्पेसिफिक मॉड्यूल भी पूरा करना होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UPSC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

UPSC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

CAF में गलती पड़ी भारी तो रद्द हो सकता है आवेदन

उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. यदि CAF में मांगी गई जरूरी जानकारी या संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो उस पद के लिए उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है. अलग-अलग पदों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वेतन और आरक्षण नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित आधिकारिक विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए.