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UPSC Vacancy: भारत सरकार में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, बेहतरीन है सैलरी

Sarkari Naukri UPSC Recruitment 2026: यूपीएससी के जरिए भारत सरकार में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 13, 2026 9:07:10 AM IST

UPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है.
UPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है.


UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ के कुल 48 पदों पर भर्ती के लिए UPSC भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 (शाम 6 बजे) निर्धारित की गई है.

इच्छुक उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अनुभव की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है.

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UPSC भर्ती 2026: किन पदों पर निकली वैकेंसी?

इस भर्ती अभियान के तहत कृषि, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट मामलों, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में कुल 13 अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. सबसे अधिक रिक्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न विशेषज्ञता वाले पदों के लिए जारी की गई हैं.

मुख्य पदों में असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट, अभियोजक, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर (एंटोमोलॉजी), एंटोमोलॉजिस्ट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट (लीगल) शामिल हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि: 11 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026 (शाम 6 बजे)

योग्यता और आयु सीमा

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए MBBS के साथ संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री और शिक्षण अनुभव आवश्यक है. वहीं अन्य पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री और अनुभव मांगा गया है. आयु सीमा पद के अनुसार 30 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, EWS) और PwBD उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ मिलेगा.

ऐसे करें UPSC भर्ती 2026 के लिए आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले UPSC के ORA पोर्टल पर जाएं. यदि आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नहीं किया है, तो उसे पूरा करें. इसके बाद लॉगिन कर विज्ञापन संख्या 08/2026 का चयन करें. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क का भुगतान करें. अंतिम सबमिशन से पहले सभी विवरणों की दोबारा जांच करें और फिर आवेदन जमा कर भविष्य के लिए उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रख लें.

अगर आप केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित विभागों में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो UPSC भर्ती 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है. आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें.

Tags: home-hero-pos-2sarkari naukriUPSCUPSC Recruitment
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