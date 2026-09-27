UPSC Vacancy: भारत सरकार में अफसर बनने का मौका, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विज्ञापन संख्या 12/2026 के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान में जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (शुगर टेक्नोलॉजी), असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसेल, लॉ ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ग्रेड II (जूनियर स्केल)–कार्डियोलॉजी समेत कई पद शामिल हैं. योग्य उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

UPSC ने इन पदों से जुड़ा विस्तृत विज्ञापन 26 सितंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. उम्मीदवारों को आवेदन UPSC के ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in के माध्यम से जमा करना होगा. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जरूरी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने होंगे. अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

कुल 13 पदों पर भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग केंद्रीय विभागों और संस्थानों में कुल 13 रिक्तियां भरी जाएंगी.

जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (शुगर टेक्नोलॉजी) नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर- 1 पद

असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल (ग्रेड IV), इंडियन लीगल सर्विस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस- 8 पद

लॉ ऑफिसर लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, GNCT ऑफ़ दिल्ली- 3 पद

स्पेशलिस्ट ग्रेड II (जूनियर स्केल) – कार्डियोलॉजी NDMC, नई दिल्ली: 1 पद

कुल- 13 पद

इनमें सबसे ज्यादा 8 पद Assistant Legislative Counsel के हैं. वहीं Junior Technical Officer, Cardiology Specialist और Law Officer के लिए क्रमशः 1, 1 और 3 पद उपलब्ध हैं.

UPSC भर्ती 2026: आवेदन शुल्क कितना है?

UPSC की इस भर्ती में महिला, SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. अन्य पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित ऑनलाइन भुगतान माध्यम से 25 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा. फीस भुगतान से पहले उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी और आवेदन विवरण की सही जांच कर लेनी चाहिए.

Aadhaar से पहचान सत्यापन की सलाह

UPSC ने उम्मीदवारों को पहचान संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Aadhaar Card को ID Document के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इससे पहचान और अन्य विवरणों के वेरिफिकेशन तथा ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया सुगम हो सकती है.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

UPSC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

UPSC Recruitment 2026 के लिए आवेदन लिंक

आवेदन से पहले Eligibility जरूर चेक करें

चारों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित हो सकती है. इसलिए केवल पद का नाम देखकर आवेदन करने के बजाय उम्मीदवारों को संबंधित पद के विस्तृत विज्ञापन में दी गई Educational Qualification, Age Limit, Experience और अन्य योग्यता शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. आवेदन जमा करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना और फॉर्म में दर्ज जानकारी को दोबारा जांचना भी महत्वपूर्ण है. उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़े नवीनतम अपडेट के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को ही अंतिम मानना चाहिए.