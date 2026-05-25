Home > जॉब > UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी

UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग के जरिए भारत सरकार में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: May 25, 2026 11:51:37 AM IST

UPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.
UPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.


UPSC Recruitment 2026: भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरी (Sarkari Naukri) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कंट्रोलर और अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एंव योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

यूपीएससी के इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 194 पदों को भरा जाएगा. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 12 जून तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे सबसे पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

You Might Be Interested In

इन पदों पर होगी भर्तियां

एयरवर्थिनेस ऑफिसर: 25 पद
डिप्टी कंट्रोलर: 44 पद
मैनेजर: 8 पद
जूनियर टेक्निकल ऑफिसर: 6 पद
साइंटिफिक ऑफिसर: 2 पद
डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर: 4 पद
एसोसिएट प्रोफेसर: 2 पद
लेक्चरर: 2 पद
साइंटिस्ट-B: 46 पद
डिप्टी डायरेक्टर: 11 पद
जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर: 6 पद
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर: 2 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर: 26 पद
असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस: 5 पद
रिसर्च ऑफिसर: 2 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर/रजिस्टरिंग ऑफिसर (पुरावशेष): 1 पद
ड्रिलर: 1 पद
टूरिस्ट ऑफिसर: 1 पद

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

उम्मीदवार जो कोई भी ऊपर बताए गए पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना के माध्यम से शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर सकते हैं.

फॉर्म भरने के लिए देना होगा आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों (महिला/SC/ST/बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है) को Visa/Master/Rupay Credit/Debit Card/UPI Payment का उपयोग करके या किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके 25/- रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा. आवेदकों को अंतिम तिथि/समय तक उपलब्ध ऑनलाइन Debit/Credit Card/UPI Payment या इंटरनेट बैंकिंग भुगतान मोड का चयन करना होगा.

वहीं SC/ST/PwBD/महिला उम्मीदवारों (किसी भी समुदाय की) के लिए कोई शुल्क नहीं है. OBC/EWS/अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए “शुल्क में छूट” उपलब्ध नहीं है और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क जमा करना होगा.

ऐसे होगा सेलेक्शन

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्य में कैटेगरी वाइज न्यूनतम अंक लेवल (चाहे चयन केवल साक्षात्कार के माध्यम से हो या भर्ती परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से) कुल 100 अंकों में से इस प्रकार होगा.
 UR-50 अंक
OBC-45 अंक
SC/ST/PH-40 अंक

ये भी पढ़ें…

JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

Tags: sarkari naukriUPSCUPSC Recruitment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी
UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी
UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी
UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी