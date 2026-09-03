UPSC Vacancy: भारत सरकार में नौकरी का सुनहरा मौका, बस चाहिए ये डिग्री, यूपीएससी के जरिए मिलेगा शानदार करियर

UPSC Geo-Scientist Recruitment 2027: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने Combined Geo-Scientist Examination 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए Geological Survey of India (GSI) और Central Ground Water Board (CGWB) में कुल 127 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, केमिस्ट्री और संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं के लिए यह केंद्र सरकार में करियर बनाने का शानदार अवसर है. इन पदों अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार दिए गए सभी बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

UPSC Geo-Scientist Vacancy 2027: किन पदों पर होगी भर्ती?

GSI में जियोलॉजिस्ट के 29, केमिस्ट के 7, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के 34 और असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट के 35 पद शामिल हैं. इसके अलावा असिस्टेंट केमिस्ट के 6 पद हैं. वहीं CGWB में हाइड्रोजियोलॉजी के 5 साइंटिस्ट ‘B’, केमिकल और जियोफिजिक्स में 1-1 पद के साथ असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के 7 पद हैं. असिस्टेंट केमिस्ट और असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट के लिए भी एक-एक पद निर्धारित है.

UPSC Geo-Scientist Eligibility 2027: किसे मिलेगा आवेदन का मौका?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है. उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री होनी चाहिए. योग्यता में जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाइड्रोजियोलॉजी और संबंधित विषय शामिल हैं. उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा पद के लिए निर्धारित योग्यता की जांच आधिकारिक नोटिफिकेशन से जरूर करनी चाहिए.

UPSC Geo-Scientist के लिए Age Limit

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 को 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी जन्म 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

UR, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है. महिला उम्मीदवारों तथा SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई है.

UPSC Geo-Scientist Exam Pattern 2027: तीन चरणों में होगा चयन

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. Preliminary Examination 10 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है. इसमें General Studies का 100 अंकों का पेपर और विषय आधारित 300 अंकों का पेपर होगा. दोनों पेपर दो-दो घंटे के होंगे और गलत उत्तर पर एक-तिहाई नेगेटिव मार्किंग होगी. प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार 19 और 20 जून 2027 को Main Examination में शामिल होंगे. मुख्य परीक्षा में तीन डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, प्रत्येक 200 अंकों का होगा.

इसके बाद निर्धारित मानकों पर सफल उम्मीदवारों को 200 अंकों के Personality Test के लिए बुलाया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UPSC Geo-Scientist Recruitment 2027 के लिए अप्लाई करने का लिंक

UPSC Geo-Scientist Recruitment 2027 नोटिफिकेशन

UPSC Geo-Scientist 2027: कैसे करें आवेदन?

पहली बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को UPSC के ऑनलाइन पोर्टल पर Universal Registration और Common Application Form की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद परीक्षा-विशिष्ट आवेदन मॉड्यूल चुनकर जरूरी दस्तावेज, हस्ताक्षर और लाइव फोटो अपलोड करनी होगी. आवेदन शुल्क लागू होने पर उसका भुगतान करने के बाद फॉर्म की सभी जानकारियां ध्यान से जांचें और आवेदन सबमिट करें. भविष्य के लिए Confirmation Slip डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखना न भूलें.