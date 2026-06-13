UPSC Prelims Result 2026 Today: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट क्या आज होगा जारी? पढ़िए यहां लेटेस्ट अपडेट्स

UPSC Prelims Result 2026 Today: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल लाखों उम्मीदवार अब अपने रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि UPSC प्रीलिम्स रिज़ल्ट 2026 जून के मध्य तक घोषित किया जा सकता है.

रिज़ल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर या आवेदन संख्या के माध्यम से क्वालिफाइंग स्टेटस की जांच कर सकेंगे. जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, वे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (Mains Examination) में शामिल होने के योग्य बन जाएंगे.

24 मई को आयोजित हुई थी परीक्षा

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से दो सत्रों में संपन्न हुई. सुबह की पाली में जनरल स्टडीज़ पेपर-I आयोजित किया गया, जबकि दोपहर की पाली में CSAT (पेपर-II) का आयोजन हुआ. दोनों पेपर प्रारंभिक चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हालांकि मेरिट तय करने में केवल GS पेपर-I के अंक शामिल किए जाते हैं.

रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवार हुए शामिल

इस वर्ष UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए लगभग 8.19 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. आयोग ने देश के 83 शहरों में 2,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 5.49 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का करीब 67 प्रतिशत है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि UPSC परीक्षा आज भी देश की सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल है.

UPSC Prelims Result 2026 कैसे चेक करें?

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “UPSC Civil Services Prelims Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

रिजल्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी.

PDF में अपना रोल नंबर या आवेदन संख्या खोजें.

भविष्य के संदर्भ के लिए रिज़ल्ट डाउनलोड और सुरक्षित रखें.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को अगले चरण यानी UPSC Civil Services Main Examination के लिए विस्तृत आवेदन पत्र (Detailed Application Form – DAF) भरना होगा. DAF प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी, सेवा वरीयता और अन्य आवश्यक विवरण जमा करने होते हैं. इसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि यही चरण अंतिम मेरिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इस बार हुआ बड़ा बदलाव

UPSC ने इस वर्ष परीक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया. आयोग ने परीक्षा के केवल चार दिन बाद ही प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी. पहले आमतौर पर आंसर की पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सार्वजनिक की जाती थी. जारी उत्तर कुंजी से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रश्नपत्र में शामिल 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न को हटाया गया था. इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

UPSC Prelims Result 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें और रिज़ल्ट जारी होते ही अगली प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. प्रीलिम्स में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी का नया चरण शुरू हो जाएगा.