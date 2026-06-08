UPSC Prelims Result 2026: 5.49 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा, जानें कब आ सकता है रिजल्ट

UPSC Prelims Result 2026 Date: देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के प्रारंभिक चरण का आयोजन 24 मई को सफलतापूर्वक किया गया था. परीक्षा में करीब 5.49 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है.

UPSC इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में कुल 933 पदों पर नियुक्तियां करेगा.

पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड क्या कहता है?

अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो UPSC आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षा के 15 से 19 दिनों के भीतर परिणाम जारी करता रहा है.

वर्ष परीक्षा तिथि परिणाम तिथि अंतर

2025 25 मई 11 जून 17 दिन

2024 16 जून 1 जुलाई 15 दिन

2023 28 मई 12 जून 15 दिन

2022 5 जून 22 जून 17 दिन

2021 10 अक्टूबर 29 अक्टूबर 19 दिन

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आयोग परीक्षा के लगभग दो से तीन सप्ताह के भीतर परिणाम जारी करता है. इसी आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि UPSC Prelims Result 2026 जून के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है.

इस बार कैसा रहा परीक्षा का स्तर?

परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थियों और शिक्षकों के अनुसार इस वर्ष सामान्य अध्ययन (GS Paper-I) का प्रश्नपत्र पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लंबा और चुनौतीपूर्ण था. अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही.

वहीं CSAT पेपर को नया और थोड़ा अलग पैटर्न वाला बताया गया, लेकिन इसे अत्यधिक कठिन नहीं माना गया. विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रश्नपत्र हल करने योग्य था.

रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

UPSC परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर PDF प्रारूप में जारी करेगा. इस सूची में केवल उन उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (Mains Examination) के लिए चयनित होंगे. रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है.

परीक्षा केंद्रों में हुआ विस्तार

इस वर्ष UPSC ने अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर में तीन नए परीक्षा केंद्र जोड़े. इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 80 से बढ़कर 83 हो गई. आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने इन नए केंद्रों को चुना, जिससे अन्य बड़े शहरों के केंद्रों पर दबाव कम हुआ.

रिजल्ट जारी होने तक अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखनी चाहिए. साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखना समझदारी होगी, क्योंकि परिणाम घोषित होने और मुख्य परीक्षा के बीच समय अपेक्षाकृत कम होता है.