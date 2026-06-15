UPSC Prelims Result 2026 Declared: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, 13,000 से अधिक उम्मीदवार पास

UPSC Prelims Result 2026 Declared: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने 24 मई 2026 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस बहुप्रतीक्षित घोषणा के साथ ही देशभर के लाखों अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है. इस वर्ष 13,343 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए क्वालिफाई किया है. वहीं, भारतीय वन सेवा (IFoS) मुख्य परीक्षा के लिए 1,046 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. उममीदवार जो कोई भी इसके लिए शामिल हुए हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

यह चयन केवल प्रारंभिक चरण के आधार पर किया गया है और आगे की प्रक्रिया में और भी महत्वपूर्ण चरण शामिल होंगे. UPSC द्वारा जारी यह परिणाम प्रोविजनल (अस्थायी) है. इसका अर्थ है कि चयनित उम्मीदवारों को आगे की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने से पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इन औपचारिकताओं में दस्तावेज़ सत्यापन और ऑनलाइन फॉर्म अपडेट शामिल हैं, जिन्हें समय पर पूरा करना अनिवार्य है.

DAF और ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया (19 से 28 जून 2026)

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए UPSC ने एक ऑनलाइन विंडो जारी की है, जो 19 जून से 28 जून 2026 तक सक्रिय रहेगी.

इस दौरान उम्मीदवारों को निम्न कार्य करने होंगे:

200 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान

स्क्राइब और सहायक उपकरण से संबंधित जानकारी अपडेट करना

बड़े फॉन्ट प्रश्नपत्र का विकल्प चुनना

कैडर प्रेफरेंस भरना या अपडेट करना

जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें आगे की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

IFoS उम्मीदवारों के लिए अलग समय सारणी

भारतीय वन सेवा (IFoS) मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को भी समान प्रक्रिया पूरी करनी होगी, हालांकि उनके लिए ऑनलाइन विंडो की तिथियां आयोग द्वारा अलग से घोषित की जाएंगी.

महत्वपूर्ण निर्देश और फीस छूट

UPSC ने स्पष्ट किया है कि महिला उम्मीदवारों, SC, ST और PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है. यह सुविधा पहले से लागू नियमों के अनुसार प्रदान की गई है. इसके अलावा, सभी योग्य उम्मीदवारों को e-Admit Card जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी को दोबारा सत्यापित करना अनिवार्य है.

अंतिम परिणाम और आंसर की पर अपडेट

UPSC ने यह भी बताया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंक, कट-ऑफ और आंसर की केवल पूरी परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही जारी किए जाएंगे. अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही यह जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.

पिछले वर्ष की तुलना

इस वर्ष 1,016 वैकेंसी के लिए 13,343 उम्मीदवारों को मेंस के लिए चुना गया है. पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या थोड़ी कम है, जिससे प्रतियोगिता की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसी तरह IFoS में इस वर्ष 80 पदों के मुकाबले 1,046 उम्मीदवार चयनित हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 150 पदों के लिए 2,116 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया था.

हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

उम्मीदवार किसी भी जानकारी या सहायता के लिए सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे के बीच UPSC कॉल सेंटर से 011-40303444 / 24041001 पर संपर्क कर सकते हैं. UPSC का यह परिणाम अब अभ्यर्थियों के लिए अगले महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत है, जहाँ से असली प्रतियोगिता सिविल सेवा के अंतिम चयन तक पहुंचती है.