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UPSC Prelims Result 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट का इंतजार जारी, जानें कब और कैसे चेक करें परिणाम

UPSC Prelims Result 2026 जल्द जारी हो सकता है. रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया, Mains आवेदन की जरूरी जानकारी, रिक्त पदों की संख्या और आगे की चयन प्रक्रिया के बारे में यहां विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 11, 2026 6:27:09 PM IST

UPSC Prelims Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.
UPSC Prelims Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.


UPSC Prelims Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार इन दिनों प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयोग ने अभी तक UPSC Prelims Result 2026 की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है.

परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके माध्यम से विभिन्न केंद्रीय सेवाओं और प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाती है.

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24 मई को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 का आयोजन 24 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पत्र शामिल थे। दोनों पेपर मिलाकर कुल 400 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करती है और इसमें प्राप्त अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते. हालांकि, मुख्य परीक्षा (Mains) में पहुंचने के लिए इसे पास करना अनिवार्य होता है.

आंसर की जारी होने के बाद बढ़ी रिजल्ट की उम्मीद

UPSC ने परीक्षा के कुछ दिनों बाद प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी की थी. उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था. आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजरें परिणाम घोषणा पर टिकी हुई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि परिणाम जारी होने के बाद अगले चरण की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू होगी.

रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

UPSC ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी. साथ ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (UPSC Mains 2026) के लिए आवेदन पत्र भरना और आवश्यक विवरण अपडेट करना अनिवार्य होगा. यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन शुल्क जमा करना है, तो उसे भी निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करना होगा.

कुल कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न सेवाओं में कुल 933 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) सहित कई प्रतिष्ठित केंद्रीय सेवाएं शामिल हैं.

UPSC Prelims Result 2026 ऐसे करें चेक

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध UPSC Prelims Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा.
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

Tags: UPSCUPSC Result
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