UPSC Prelims 2026: GS Paper-I में दिखा बड़ा बदलाव, एथिक्स और डिसीजन मेकिंग आधारित सवालों ने चौंकाए

UPSC Prelims 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सामान्य अध्ययन (GS) पेपर-I इस बार उम्मीदवारों के लिए काफी भिन्न और चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. 24 मई को आयोजित इस परीक्षा में अनेक प्रश्न पूछे गए, जिन्होंने केवल तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों की निर्णय लेने की क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच और प्रशासनिक समझ की भी परीक्षा ली.

परीक्षा समाप्त करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार का पेपर पारंपरिक प्रारूप से हटकर अधिक व्यावहारिक और परिस्थिति-आधारित था. कुछ उम्मीदवारों ने इसे UPSC मुख्य परीक्षा के एथिक्स पेपर के समान भी बताया.

पारंपरिक विषयों के साथ नए तरीके के प्रश्न

UPSC GS Paper-I में इस बार राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समसामयिक घटनाओं जैसे पारंपरिक विषय शामिल रहे. हालांकि, प्रश्न पूछने का तरीका पिछले वर्षों की तुलना में काफी बदल गया था. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रश्नों में केवल तथ्य याद रखने की बजाय यह समझने पर जोर दिया गया कि उम्मीदवार किसी वास्तविक प्रशासनिक स्थिति में कैसे सोचता और निर्णय लेता है. यही कारण है कि कई प्रश्न सीधे-सीधे जानकारी आधारित नहीं थे, बल्कि इनमें तर्क और निर्णय क्षमता का उपयोग करना आवश्यक था.

‘एलिमिनेशन तकनीक’ इस बार कम हुई प्रभावी

पिछले कुछ वर्षों में UPSC प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी ‘एलिमिनेशन तकनीक’ का उपयोग करके विकल्पों को हटाकर सही उत्तर तक पहुंच जाते थे. लेकिन 2026 के पेपर में यह रणनीति कई स्थानों पर प्रभावी नहीं दिखी. इस बार कई प्रश्न ऐसे थे जिनमें उम्मीदवारों को दी गई परिस्थिति का विश्लेषण करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना था. इससे परीक्षा का स्तर अधिक संतुलित और व्यवहारिक दिखाई दिया.

कोचिंग विशेषज्ञों का मानना है कि UPSC अब केवल रटने वाली तैयारी के बजाय प्रशासनिक सोच वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

अभ्यर्थियों को क्यों लगा पेपर अलग?

कई उम्मीदवारों ने परीक्षा के बाद साझा किया कि पेपर में ऐसे सवाल शामिल थे जो सीधे किताबों से नहीं पूछे गए थे. इसके बजाय, प्रश्नों का उद्देश्य यह समझना था कि उम्मीदवार जटिल परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है. कुछ प्रश्नों में नैतिक निर्णय, सामाजिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक प्रशासनिक समझ की झलक भी दिखाई दी. यही कारण है कि कई अभ्यर्थियों ने इसे एथिक्स आधारित दृष्टिकोण वाला पेपर बताया.

परीक्षा प्रक्रिया में भी हुए महत्वपूर्ण बदलाव

UPSC ने इस वर्ष परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाए. कई परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई, साथ ही QR-कोड आधारित एडमिट कार्ड की जांच भी की गई. इन उपायों का मुख्य उद्देश्य फर्जी उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा देने जैसी घटनाओं को रोकना और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाना था.

विशेषज्ञों का मानना है कि UPSC के ये बदलाव भविष्य की परीक्षाओं के स्वरूप को भी प्रभावित कर सकते हैं, जहां केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक समझ और निर्णय क्षमता को भी समान महत्व दिया जाएगा.