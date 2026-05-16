UPSC Prelims 2026: परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड, नियम और नेगेटिव मार्किंग की पूरी गाइड यहां पढ़ें

UPSC Prelims Exam 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. यह परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें लाखों उम्मीदवार प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने के लिए शामिल होते हैं. आयोग ने हाल ही में आधिकारिक पोर्टल पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवारों को समय रहते डाउनलोड कर लेना चाहिए.

UPSC ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी साथ लेकर आएं. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन जारी किए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की अयोग्यता या परेशानी से बचा जा सके. परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना, आवश्यक दस्तावेज साथ रखना और शांत रहकर परीक्षा देना सफल प्रदर्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

परीक्षा हॉल में क्या ले जाना है अनुमति प्राप्त?

UPSC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षा हॉल के अंदर सीमित वस्तुएं ही ले जाने की अनुमति होती है. उम्मीदवार केवल निम्नलिखित चीजें साथ रख सकते हैं:

बिना किसी लिखावट वाला क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड

केवल काला बॉल पेन

इसके अलावा, रफ कार्य के लिए आवश्यक शीट परीक्षा निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें बाद में जमा करना अनिवार्य होगा.

UPSC Prelims 2026: सख्त प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए UPSC ने कई वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. उम्मीदवारों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

किताबें, नोट्स या किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर

लॉग टेबल, स्लाइड रूल, नक्शे और ड्राइंग उपकरण

अलग-अलग कागज़, टेस्ट बुकलेट या अतिरिक्त शीट

किसी भी प्रकार का संचार उपकरण

इन नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और भविष्य की परीक्षाओं से भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

नेगेटिव मार्किंग और परीक्षा पैटर्न की अहम जानकारी

UPSC Prelims में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू होता है. सामान्य अध्ययन (General Studies) पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है. गलत उत्तर देने पर निर्धारित अंकों का एक-तिहाई (0.33 अंक) काट लिया जाता है. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं, तो उसे भी गलत माना जाता है और उसी अनुसार अंक काटे जाते हैं.

महत्वपूर्ण सलाह: उत्तर देने में सावधानी रखें

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल काले बॉल पेन का उपयोग करें. उत्तर सावधानीपूर्वक भरना और अनुमान पर आधारित जवाब देने से बचना परीक्षा में सफलता की संभावना को बढ़ाता है. UPSC Prelims 2026 केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुशासन और सावधानी की भी परीक्षा है. सही दस्तावेज, नियमों का पालन और रणनीतिक उत्तर लेखन उम्मीदवारों को सफलता की दिशा में आगे ले जा सकता है.