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UPSC Prelims 2026: 5.49 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, पहली बार हुआ रियल-टाइम फेस ऑथेंटिकेशन

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें देशभर से 5.49 लाख उम्मीदवार शामिल हुए. इस बार पिछले साल की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या में हल्की कमी देखने को मिली.

By: Munna Verma | Published: May 24, 2026 10:57:09 PM IST

UPSC Prelims 2026: उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट
UPSC Prelims 2026: उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट


UPSC Prelims 2026 Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 रविवार को देशभर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई. आयोग के अनुसार इस वर्ष लगभग 5.49 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा का आयोजन देश के 83 शहरों में बनाए गए 2,072 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.

UPSC ने बताया कि इस बार कुल 8.19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब 67 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आवेदन करने वाले और परीक्षा में शामिल होने वाले दोनों उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2025 में करीब 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि लगभग 5.8 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.

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पहली बार लागू हुआ रियल-टाइम फेस ऑथेंटिकेशन

इस वर्ष UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार ‘रियल-टाइम फेस ऑथेंटिकेशन’ तकनीक का उपयोग किया. आयोग के अनुसार इस नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य फर्जी उम्मीदवारों और किसी अन्य व्यक्ति की जगह परीक्षा देने जैसी घटनाओं को रोकना था. यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा विकसित की गई है. आयोग ने दावा किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर इस तकनीक की सफलता दर 100 प्रतिशत रही.

UPSC के सचिव डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग की टीम, NeGD और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने इस जटिल प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत की. उन्होंने कहा कि फेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को लागू करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक था, लेकिन इसका संचालन बेहद सुचारू रहा.

दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवार शामिल

उम्मीदवारों की संख्या के मामले में दिल्ली सबसे आगे रहा. राजधानी में 144 परीक्षा केंद्रों पर कुल 70,885 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. इसके बाद हैदराबाद में 44,209 उम्मीदवार और पटना में 39,147 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए.
वहीं, लद्दाख के कारगिल में सबसे कम संख्या दर्ज की गई, जहां एकमात्र परीक्षा केंद्र पर केवल 98 उम्मीदवार उपस्थित हुए.

सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी

UPSC ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सभी केंद्रों पर प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी. इसके साथ ही परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मोबाइल सिग्नल जैमर भी लगाए गए थे ताकि किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी या नकल की संभावना को रोका जा सके.

पहली बार जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की

इस वर्ष UPSC ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर-की जारी करने का फैसला लिया है. आयोग के अनुसार उम्मीदवार 31 मई 2026 शाम 6 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. हालांकि अंतिम उत्तर कुंजी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी की जाएगी.

Tags: UPSCUPSC Prelims
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