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UPSC Obsession: NIT Trichy के इंजीनियर ने ठुकराया 40 लाख का पैकेज, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए चुनी अलग राह

UPSC Obsession: जहां युवा लाखों की सैलरी वाली नौकरी को सपना मानते हैं, वहीं NIT Trichy के इंजीनियर ने 40 लाख का ऑफर ठुकराकर UPSC का लक्ष्य चुना.

By: Munna Verma | Published: August 9, 2026 5:46:00 PM IST

UPSC Obsession: NIT Trichy के इंजीनियर ने UPSC के लिए छोड़ी कॉरपोरेट नौकरी
UPSC Obsession: NIT Trichy के इंजीनियर ने UPSC के लिए छोड़ी कॉरपोरेट नौकरी


UPSC Obsession: जब अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी का सपना ज्यादातर युवाओं की पहली प्राथमिकता होता है, ऐसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. NIT Trichy से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले एक इंजीनियर ने 40 लाख सालाना का जॉब ऑफर छोड़कर UPSC Civil Services Examination की तैयारी करने का फैसला किया. उनकी कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनके आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता की तारीफ कर रहे हैं.

इस कहानी को विकास नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया. उनके मुताबिक, उनके दोस्त ने अगस्त 2019 में एक टियर-3 सरकारी कॉलेज से B.Tech की शुरुआत की थी. हालांकि, कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने के बाद उसे महसूस हुआ कि वहां उसके करियर को अपेक्षित दिशा नहीं मिल पाएगी. इसके बाद उसने पहले सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखते हुए दोबारा JEE की तैयारी करने का फैसला किया. अगले सेमेस्टर में परीक्षा दी और सफलता हासिल करने के बाद NIT Tiruchirappalli (NIT Trichy) में दाखिला ले लिया. इस बदलाव ने उसके शैक्षणिक और करियर सफर को पूरी तरह नई दिशा दे दी.

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2024 में डिग्री, फिर मिला बड़ा पैकेज

इंजीनियर ने 2024 में NIT Trichy से कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री पूरी की. कैंपस प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बड़ी कंपनी से 40 LPA का आकर्षक पैकेज भी मिला. आम तौर पर इतनी बड़ी सैलरी का ऑफर किसी भी युवा के लिए करियर की बड़ी उपलब्धि माना जाता है. लेकिन उसने इस मौके को स्वीकार करने के बजाय अपने लिए एक अलग लक्ष्य चुना. उसने नौकरी छोड़कर दिल्ली जाने और UPSC Civil Services Examination की तैयारी करने का फैसला किया.

‘नौकरी से ज्यादा अपने लक्ष्य पर भरोसा’

विकास के मुताबिक, उसके दोस्त को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था. उसने सुरक्षित और आकर्षक करियर विकल्प के बजाय उस रास्ते को चुना, जिसे वह वास्तव में अपने भविष्य के लिए बेहतर मानता था. यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि टेक सेक्टर में अच्छी नौकरियों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बीच 40 लाख का पैकेज छोड़ना आसान निर्णय नहीं माना जाता. हालांकि, UPSC की तैयारी लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए इस कहानी का असली परिणाम परीक्षा में उसकी सफलता के बाद ही सामने आएगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की हिम्मत की तारीफ

पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इंजीनियर के फैसले की सराहना की. कुछ लोगों ने 40 लाख की नौकरी छोड़ने को असाधारण साहस बताया, जबकि अन्य ने कहा कि कहानी की असली प्रेरणा बड़ी सैलरी नहीं, बल्कि अपनी पसंद का रास्ता चुनने का आत्मविश्वास है. इस कहानी की खास बात यही है कि करियर में सफलता का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता. किसी के लिए कॉरपोरेट नौकरी मंजिल हो सकती है, तो कोई सिविल सेवा को अपना सपना मान सकता है. इस इंजीनियर ने फिलहाल अपने सपने को प्राथमिकता दी है.

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Tags: NIT TrichyUPSC
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