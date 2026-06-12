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Indian Air Force Story: पढ़ाई में हमेशा रहे अव्वल, UPSC NDA में हासिल की चौथी रैंक, अब बने फ्लाइट लेफ्टिनेंट

Indian Air Force Story: भोजपुर के पियनिया गांव के शुभम सिंह ने NDA में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनकर जिले और बिहार का नाम रोशन किया.

By: Munna Verma | Last Updated: June 12, 2026 1:11:49 PM IST

Air Force Success Story: NDA में शानदार रैंक हासिल कर एयरफोर्स में बने अधिकारी
Air Force Success Story: NDA में शानदार रैंक हासिल कर एयरफोर्स में बने अधिकारी


Indian Air Force Story: भोजपुर जिले के उदवंतनगर प्रखंड के पियनिया गांव के लिए यह गर्व का क्षण है. गांव के युवा शुभम सिंह (Shubham Singh) ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के दम पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शुभम अब भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में देश की सेवा करेंगे.

नेशनल डिफेंस एकेडमी की 150वीं बैच से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शुभम सिंह ने भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली है. 30 मई को आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के साथ उनका सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ. तीन वर्षों तक चले कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण के बाद शुभम का यह सफर सफलता के नए मुकाम तक पहुंचा. उनकी उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे भोजपुर जिले के लिए सम्मान की बात बन गई है.

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बचपन से ही पढ़ाई और अनुशासन में रहे अव्वल

शुभम की शुरुआती पढ़ाई आरा के जीएपी पब्लिक स्कूल से हुई. बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और अनुशासित छात्र माने जाते थे. बेहतर शिक्षा और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए उन्होंने छठी कक्षा के बाद देहरादून के एक स्कूल में दाखिला लिया. यहीं से उनके मन में सेना में अधिकारी बनने का सपना मजबूत हुआ. लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन के बल पर उन्होंने NDA परीक्षा की तैयारी शुरू की.

NDA में हासिल की ऑल इंडिया चौथी रैंक

वर्ष 2023 में शुभम सिंह ने NDA परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में चौथी रैंक प्राप्त की. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया. ऑल इंडिया स्तर पर इतनी शानदार रैंक हासिल करना उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

परिवार से मिली प्रेरणा

शुभम का परिवार शिक्षा और सेवा भावना से जुड़ा हुआ है. उनके पिता बिहार पुलिस में कार्यरत हैं और वर्तमान में बक्सर जिले में आर्मर विभाग में तैनात हैं. उनकी माता रूबी सिंह गृहिणी हैं. परिवार में शिक्षा का माहौल भी मजबूत है. उनकी बड़ी बहन अंशु कुमारी पटना स्थित IGIMS में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि छोटे भाई उज्ज्वल राज मिलिट्री स्कूल शिमला में अध्ययनरत हैं.

गांव में खुशी का माहौल, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

शुभम की सफलता की खबर मिलते ही पियनिया गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों और परिजनों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. स्थानीय लोगों का मानना है कि शुभम की यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं को सेना और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी. उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि छोटे गांवों से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं, बशर्ते मेहनत और लगन में कोई कमी न हो.

Tags: Indian Air ForceSuccess storyUPSC NDA
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