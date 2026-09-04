UPSC Admit Card 2026 Released: यूपीएससी ने इन भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड किया जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC NDA CDS 2 Admit Card 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा (II), 2026 तथा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा (II), 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, वे अपना ई-एडमिट कार्ड UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

NDA और CDS 2 परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड कर उसकी सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लेना बेहतर होगा.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ ले जाएं फोटो आईडी

UPSC के निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय उम्मीदवार को अपने ई-एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट दिखाना अनिवार्य होगा. यदि कोई अभ्यर्थी जांच के दौरान एडमिट कार्ड प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, हर सेशन में उम्मीदवार को वही फोटो पहचान पत्र (Photo ID) लेकर जाना होगा, जिसका नंबर उसके ई-एडमिट कार्ड में दर्ज है. परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन, पहचान सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया भी हो सकती है. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचें.

UPSC NDA, CDS 2 Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर NDA/NA और CDS 2 Admit Card से संबंधित लिंक तलाशें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा.

मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें.

आपका ई-एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण जांच लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

30 मिनट पहले बंद हो जाएगा परीक्षा केंद्र का प्रवेश

उम्मीदवारों को परीक्षा के रिपोर्टिंग टाइम को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी. परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. सुबह के सेशन के लिए प्रवेश सुबह 9:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे बंद होगा. एक बार प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही, अभ्यर्थी केवल उसी केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे, जो उनके ई-एडमिट कार्ड में आवंटित किया गया है.

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रिजल्ट आने तक संभालकर रखें ई-एडमिट कार्ड

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NDA और NA परीक्षा (II), 2026 तथा CDS II, 2026 का अंतिम परिणाम जारी होने तक अपना ई-एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें. परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना या निर्देश के लिए अभ्यर्थियों को UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.