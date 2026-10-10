UPSC NDA 2 Result 2026 OUT: यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, SSB इंटरव्यू के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

UPSC NDA 2 Result 2026 Declared: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने NDA और NA परीक्षा II 2026 का रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी कर दिया है. 13 सितंबर 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट PDF चेक कर सकते हैं. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

रिजल्ट PDF में अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और, यदि उपलब्ध हों, उनके नाम शामिल हैं. उम्मीदवारों को अपना परिणाम देखने के लिए वेबसाइट पर लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. वे PDF डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं.

UPSC NDA 2 Result 2026: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध ‘What’s New’ सेक्शन को खोलें.

National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2026 से संबंधित रिजल्ट नोटिफिकेशन खोजें.

रिजल्ट PDF के लिंक पर क्लिक करें.

PDF खुलने के बाद Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें.

ध्यान से जांचें कि आपका रोल नंबर चयनित उम्मीदवारों की सूची में मौजूद है या नहीं.

भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

रिजल्ट चेक करते समय परीक्षा का नाम और वर्ष जरूर जांचें, ताकि किसी दूसरी परीक्षा की मेरिट लिस्ट देखने की गलती न हो.

NDA 2 Result PDF में कौन-सी जानकारी मिलेगी?

UPSC NDA 2 रिजल्ट PDF में लिखित परीक्षा के परिणाम और अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी दी जाती है. इसमें मुख्य रूप से परीक्षा का नाम, परीक्षा वर्ष और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होते हैं. नामों की जानकारी PDF में उपलब्ध होने पर उम्मीदवार उसे भी देख सकते हैं. उम्मीदवारों को रिजल्ट में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. इससे उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए जरूरी कार्रवाई समझने में मदद मिलेगी.

रिजल्ट के बाद क्या होगा? जानें SSB इंटरव्यू की प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब SSB इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ना होगा. इस चरण में उम्मीदवारों की पर्सनैलिटी, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, मानसिक दक्षता और ऑफिसर बनने के लिए जरूरी गुणों का आकलन किया जाता है. SSB इंटरव्यू NDA चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते तैयारी शुरू करनी चाहिए और आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

SSB रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन का रखें ध्यान

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर SSB इंटरव्यू के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों को रिजल्ट घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना है. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है.

हालांकि, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख, पात्रता और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को UPSC तथा संबंधित आधिकारिक भर्ती वेबसाइटों पर जारी नोटिस जरूर देखना चाहिए.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

UPSC NDA 2 Result 2026 जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए अगला लक्ष्य SSB इंटरव्यू होना चाहिए. रिजल्ट PDF को सुरक्षित रखें, जरूरी दस्तावेज तैयार करें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें. समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करना बेहद जरूरी है.

NDA और NA के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर है. इसलिए उम्मीदवारों को हर अपडेट पर नजर रखनी चाहिए और SSB की तैयारी पूरी गंभीरता से करनी चाहिए.