UPSC NDA 2 Answer Key 2026 Release Date: एनडीए 2 आंसर की इस दिन जारी होने की उम्मीद, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC NDA 2 Answer Key 2026 Release Date: नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा 2026 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से NDA 2 Answer Key 2026 जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है. उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार, आंसर की 16 सितंबर 2026 के आसपास जारी हो सकती है.

NDA और NA (II) परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2026 को किया गया था. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आंसर की जारी होने के बाद इसे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे. आंसर की उम्मीदवारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए वे अपने परीक्षा में दिए गए उत्तरों को आधिकारिक उत्तरों से मिलाकर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

NDA 2 Answer Key 2026 में कौन-कौन से पेपर होंगे?

UPSC द्वारा जारी की जाने वाली NDA 2 Answer Key में परीक्षा के दोनों प्रमुख पेपर शामिल होने की उम्मीद है. इसमें Mathematics और General Ability Test (GAT) के लिए अलग-अलग आंसर की उपलब्ध हो सकती है. उम्मीदवार संबंधित PDF डाउनलोड करके अपने द्वारा OMR शीट पर चुने गए विकल्पों का मिलान कर सकते हैं.

NDA 2 Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in खोलें.

वेबसाइट के Examination से संबंधित सेक्शन पर जाएं.

Answer Keys विकल्प तलाशें.

NDA & NA Examination (II), 2026 का लिंक खोजें.

Mathematics या GAT की संबंधित Answer Key चुनें.

PDF स्क्रीन पर खुलने के बाद उसे डाउनलोड कर लें.

भविष्य में स्कोर की गणना के लिए PDF को सुरक्षित रखें.

NDA 2 Answer Key से कैसे निकालें संभावित स्कोर?

NDA परीक्षा में Negative Marking लागू होती है. इसलिए केवल सही उत्तरों की संख्या देखकर स्कोर का अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों को गलत जवाबों के लिए काटे जाने वाले अंक भी कुल स्कोर से घटाने होंगे.

सामान्य रूप से गणना का तरीका इस तरह समझा जा सकता है:

Expected Score = सही उत्तरों के अंक − गलत उत्तरों की Negative Marking

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उम्मीदवार ने Mathematics में 80 सवाल सही किए और 20 गलत किए, तो दिए गए मार्किंग पैटर्न के अनुसार सही उत्तरों के अंक में गलत उत्तरों की कटौती घटाकर संभावित स्कोर निकाला जा सकता है. हालांकि, उम्मीदवारों को गणना करते समय UPSC की आधिकारिक marking scheme ही आधार बनानी चाहिए.

Answer Key के बाद क्या होगा?

आंसर की से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन का शुरुआती अंदाजा मिल जाएगा. इसके बाद UPSC लिखित परीक्षा के परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी जारी करेगा. यह ध्यान रखना जरूरी है कि अनुमानित स्कोर अंतिम परिणाम नहीं होता. कटऑफ, आधिकारिक मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के आधार पर उम्मीदवारों की स्थिति तय होगी. इसलिए अभ्यर्थियों को परिणाम और अन्य अपडेट के लिए UPSC की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए.