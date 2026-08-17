Home > जॉब > UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC Mains Admit Card 2026 जारी हो गया है. परीक्षा की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका और जरूरी निर्देश के बारे में नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 17, 2026 10:41:45 AM IST

UPSC Mains Admit Card 2026 जारी हो गया है.
UPSC Mains Admit Card 2026 जारी हो गया है.


UPSC Mains Admit Card 2026 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज (Main) एग्जामिनेशन 2026 के लिए e-Admit Card जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. UPSC की वेबसाइट पर 14 अगस्त 2026 को सिविल सर्विसेज मेंस 2026 का e-Admit Card उपलब्ध कराया गया है.

एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे समय रहते डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांच लेने चाहिए.

You Might Be Interested In

UPSC CSE Mains 2026 Exam Date और Timing

UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को किया जाएगा. आयोग द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है.

21 अगस्त को Essay Paper, 22 और 23 अगस्त को General Studies के पेपर तथा 29 और 30 अगस्त को भारतीय भाषा, English और Optional Subject के पेपर आयोजित किए जाएंगे.

UPSC Mains एक्जाम पैटर्न

Civil Services (Main) Examination में लिखित परीक्षा और Interview/Personality Test शामिल होते हैं. लिखित परीक्षा में कुल 9 पारंपरिक निबंधात्मक पेपर होते हैं, जिनमें दो पेपर qualifying nature के होते हैं. लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण यानी Interview/Personality Test के लिए बुलाया जाता है.

UPSC Mains Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर Civil Services (Main) Examination, 2026 – e-Admit Card लिंक खोलें.
मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.
Submit करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और अन्य विवरण जांचें.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

ये भी पढ़ें…

Income Tax Bharti: आयकर विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 10वीं पास करें आवेदन, 56000 है सैलरी

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी अच्छी तरह जांचनी चाहिए. यदि परीक्षा से पहले अंतिम कार्य दिवस तक e-Admit Card या उम्मीदवारी से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो UPSC से संपर्क किया जा सकता है. आयोग की वेबसाइट पर वर्तमान Helpdesk नंबर 011-24041001 / 011-40303444 दिए गए हैं.

उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड के सभी निर्देश पढ़ लें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की तैयारी कर लें.

Tags: admit cardUPSCUPSC Mains Admit Card 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड
UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड
UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड
UPSC Mains Admit Card 2026 Released: यूपीएससी मेंस एडमिट कार्ड upsconline.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड