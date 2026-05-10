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UPSC IFS Topper Story: सरकारी स्कूल से पढ़ाई, लाइब्रेरी में बिताए घंटो, बिना कोचिंग किसान का बेटा बना IFS टॉपर

UPSC IFS Topper Story: संघर्ष, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत के दम पर एक लड़के ने UPSC IFS 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर कर्नाटक के छोटे से गांव का नाम पूरे देश में रोशन किया.

By: Munna Verma | Published: May 10, 2026 2:23:21 PM IST

UPSC IFS Topper: किसान का बेटा बना IFS टॉपर
UPSC IFS Topper: किसान का बेटा बना IFS टॉपर


UPSC IFS Topper Story: मेहनत, धैर्य और सही दिशा में की गई तैयारी किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है. ऐसी ही कहानी कर्नाटक के बसवराज केम्पवाड (Basavaraj Kempwad) की है, जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है. Union Public Service Commission (UPSC) द्वारा शुक्रवार को घोषित किए गए परिणामों में कर्नाटक के अथानी तालुका के सावडी गांव के 25 वर्षीय बसवराज ने देशभर में टॉप कर इतिहास रच दिया.

एक साधारण किसान परिवार से आने वाले बसवराज की यह सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए यह मुकाम हासिल किया.

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गांव से शुरू हुआ सफलता का सफर

बसवराज बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं. उन्होंने कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई सावडी गांव के एक निजी स्कूल से पूरी की. इसके बाद वे रायबाग तालुका के अलगवाडी स्थित Morarji Desai Residential School में पढ़ने गए, जहां उन्होंने कक्षा 10 तक शिक्षा हासिल की. आगे की पढ़ाई के लिए वे बागलकोट जिले के जमखंडी तालुका के यल्लट्टी गांव पहुंचे और वहां से प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा पूरी की. बाद में उन्होंने उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी से वानिकी (Forestry) विषय में BSc की डिग्री प्राप्त की. वनों और प्रकृति के प्रति लगाव ने उन्हें भारतीय वन सेवा की ओर प्रेरित किया.

बिना कोचिंग की पढ़ाई, लाइब्रेरी में बिताए लंबे घंटे

बसवराज ने बताया कि उन्होंने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि वे सेल्फ-स्टडी के जरिए परीक्षा पास करेंगे. तैयारी के लिए वे बेंगलुरु चले गए, जहां एक छोटा कमरा किराए पर लेकर लगातार पढ़ाई की. उन्होंने कहा कि वह रोज सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था. दो साल की मेहनत और अनुशासन का परिणाम आज सामने है. उनकी यह सफलता उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.

पहले प्रयास में असफलता, दूसरे में मिली बड़ी जीत

IFS परीक्षा में यह बसवराज का दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास में वे प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सके थे. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरियों पर काम किया. उन्होंने कहा कि वह पिछली गलतियों का विश्लेषण किया और इस बार व्यवस्थित तरीके से तैयारी की. उनकी यह सोच बताती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की तैयारी का हिस्सा होती है.

वन संरक्षण के लिए करना चाहते हैं काम

बसवराज का सपना अब प्रशिक्षण पूरा करके भारतीय वन सेवा में शामिल होना है. वे वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और दोस्तों को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया. दिलचस्प बात यह है कि उनका शुरुआती सपना IAS अधिकारी बनने का था. वहीं, उनके बड़े भाई सिद्धू केम्पवाड वर्तमान में Armed Reserve Police में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं.

Tags: Govt Schoolhome-hero-pos-3UPSC
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