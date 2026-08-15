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IAS Success Story: पिता दर्जी, मां मजदूर… फिर बेटे ने रचा इतिहास, ऐसे बने IAS विजय अमृता कुलंगे

IAS Vijay Amruta Kulange Success Story: दर्जी पिता और मजदूर मां के बेटे विजय अमृता कुलंगे ने संघर्ष और मेहनत के दम पर IAS बनने का सपना पूरा किया.

By: Munna Verma | Published: August 15, 2026 7:06:00 PM IST

IAS Vijay Amruta Kulange Success Story: शिक्षक की नौकरी से UPSC तक ऐसे तय किया IAS बनने का सफर
IAS Vijay Amruta Kulange Success Story: शिक्षक की नौकरी से UPSC तक ऐसे तय किया IAS बनने का सफर


IAS Vijay Amruta Kulange Success Story: UPSC सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही उम्मीदवार अपने सपने को मुकाम तक पहुंचा पाते हैं. IAS विजय अमृता कुलंगे की कहानी ऐसे ही संघर्ष, धैर्य और लगातार मेहनत की मिसाल है.

महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा तक पहुंचने वाले विजय अमृता कुलंगे का जीवन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता. उनका जन्म 9 दिसंबर 1976 को हुआ था और वह 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें ओडिशा कैडर आवंटित किया गया.

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पिता थे दर्जी, मां करती थीं मजदूरी

विजय अमृता का बचपन आर्थिक चुनौतियों के बीच गुजरा. उनके पिता दर्जी का काम करते थे, जबकि उनकी मां दूसरे लोगों के खेतों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थीं. परिवार की सीमित आमदनी के बावजूद माता-पिता ने बेटे की पढ़ाई और उसके सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया.

विजय ने भी परिस्थितियों को अपनी राह की बाधा बनने नहीं दिया. उन्होंने अहमदनगर के एक आवासीय हाई स्कूल से साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन (D.Ed) किया और कुछ समय तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम भी किया.

हालांकि, शिक्षक की नौकरी के दौरान भी उनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा बनी रही. उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए पुणे यूनिवर्सिटी का रुख किया और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी.

शुरुआती असफलताओं ने नहीं तोड़ा हौसला

सिविल सेवा का सफर विजय के लिए आसान नहीं रहा. महाराष्ट्र सिविल सेवा परीक्षा में उन्हें शुरुआती दो प्रयासों में सफलता नहीं मिली. लेकिन उन्होंने असफलता को अंतिम परिणाम मानने के बजाय अपनी कमियों को समझा और तैयारी को और मजबूत किया.

लगातार प्रयास के बाद उन्होंने महाराष्ट्र सिविल सेवा परीक्षा पास की. चौथे प्रयास में वह तहसीलदार बने. इसके बाद उन्होंने फिर परीक्षा दी और अपने पांचवें प्रयास में महाराष्ट्र सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में दूसरी रैंक हासिल की.

2013 में UPSC किया क्रैक

महाराष्ट्र सिविल सेवा में सफलता के बाद भी विजय अमृता ने अपने बड़े लक्ष्य का पीछा जारी रखा. वर्ष 2013 में उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और उन्हें ओडिशा कैडर मिला. अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं. उन्होंने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक, कमिश्नर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और असिस्टेंट सेक्रेटरी जैसे पदों पर काम किया है.

युवाओं के लिए बड़ी सीख

IAS विजय अमृता कुलंगे की सफलता बताती है कि कठिन परिस्थितियां सपनों की राह रोक सकती हैं, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो रास्ते जरूर निकलते हैं. दर्जी पिता और मजदूर मां के बेटे से IAS अधिकारी बनने तक का उनका सफर आज उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.

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Tags: IASIAS Success StorySuccess storyUPSC
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