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IAS Success Story: पढ़ाई के बाद चराईं भैंस, टैक्सी ड्राइवर की बेटी का कमाल, UPSC क्रैक करके बनीं IAS

IAS Success Story: तमिलनाडु की IAS वनमथी ने शादी के दबाव और गरीबी को पीछे छोड़कर UPSC पास किया. टैक्सी चालक की बेटी ने संघर्षों के बीच मेहनत से जिला कलेक्टर बनकर मिसाल कायम की.

By: Munna Verma | Published: June 26, 2026 1:11:38 PM IST

UPSC IAS Success Story: भैंस चराने वाली लड़की कैसे बनीं IAS अधिकारी?
UPSC IAS Success Story: भैंस चराने वाली लड़की कैसे बनीं IAS अधिकारी?


IAS Success Story: कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले वही होते हैं, जो समाज की उम्मीदों के खिलाफ जाकर लिए जाते हैं. तमिलनाडु के इरोड जिले के सत्यमंगलम की रहने वाली वनमथी (IAS Vanmathi) की कहानी भी ऐसी ही है, जिन्होंने शादी के दबाव को दरकिनार कर शिक्षा और UPSC को अपना रास्ता चुना और आज एक IAS अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रही हैं.

वनमथी का बचपन बेहद साधारण और संघर्षों से भरा रहा. उनके पिता टैक्सी चलाकर परिवार का गुजारा करते थे और घर की आर्थिक स्थिति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही. पढ़ाई के साथ-साथ वह रोजमर्रा के कामों में भी हाथ बंटाती थीं, जैसे भैंस चराना और घर का काम संभालना. इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा.

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शादी के दबाव के बीच चुना पढ़ाई का रास्ता

स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जहां उनके रिश्तेदार शादी की सलाह देने लगे, वहीं वनमथी ने अपने सपनों को आगे रखा. उनके माता-पिता ने भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका साथ दिया और उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया. इसी समर्थन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा किया.

UPSC की राह आसान नहीं थी

UPSC की तैयारी के दौरान वनमथी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने के लिए नौकरी भी की और बाद में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करते हुए भी तैयारी जारी रखी. पहले प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन चयन नहीं हो पाया. इसके बाद कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

2015 में मिली सफलता, बनीं IAS अधिकारी

लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम 2015 में मिला, जब उन्होंने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 152 हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) जॉइन की. महाराष्ट्र कैडर मिलने के बाद उन्होंने नंदुरबार, धुले, मुंबई और अब वर्धा जैसे जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं.

समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान

एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वनमथी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है. नंदुरबार में उन्होंने आदिवासी छात्रों के लिए पोषण और पारदर्शिता सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू कीं. वहीं धुले में कोविड-19 के दौरान प्रशासनिक समन्वय में उनकी भूमिका सराहनीय रही.

प्रेरणा देती है वनमथी की कहानी

वनमथी की यात्रा यह साबित करती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो, तो सफलता जरूर मिलती है. उनकी कहानी आज हजारों युवाओं, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों के लिए एक मजबूत प्रेरणा है कि सपने सीमाओं के मोहताज नहीं होते.

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Tags: IASSuccess storyUPSC
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