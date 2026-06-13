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UPSC Success Story: IIT Madras से मास्टर्स डिग्री, जन्म से नहीं है एक हाथ, पहली बार में IRMS, अब बनेंगी IAS

UPSC Success Story: केरल की एक लड़की ने जन्मजात शारीरिक चुनौती और कई असफलताओं के बावजूद UPSC में AIR 167 हासिल की. उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहा है.

By: Munna Verma | Published: June 13, 2026 4:32:03 PM IST

UPSC IAS Success: जन्मजात चुनौती के बावजूद नहीं टूटा हौसला
UPSC IAS Success: जन्मजात चुनौती के बावजूद नहीं टूटा हौसला


UPSC Success Story: सफलता अक्सर उन लोगों के कदम चूमती है जो चुनौतियों के सामने हार नहीं मानते. केरल की काजल राजू (Kajal Raju) की कहानी इसी जज़्बे का शानदार उदाहरण है. जन्म से शारीरिक चुनौती का सामना करने वाली काजल ने अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गईं.

केरल के कासरगोड जिले के नीलेश्वर की रहने वाली काजल राजू एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति फोकोमेलिया सिंड्रोम से प्रभावित हैं. इस कारण उनका दाहिना हाथ कोहनी के नीचे विकसित नहीं हो पाया. हालांकि, उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक स्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाली काजल ने हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया. उनका मानना था कि सीमाएं शरीर में नहीं, बल्कि सोच में होती हैं.

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IIT मद्रास से शुरू हुआ सिविल सेवा का सपना

काजल ने देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIT मद्रास से डेवलपमेंट स्टडीज़ में इंटीग्रेटेड मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनमें समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति रुचि विकसित हुई. यहीं से उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का लक्ष्य तय किया. डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.

पहले प्रयास में मिली बड़ी सफलता

काजल की मेहनत का परिणाम उनके पहले ही प्रयास में देखने को मिला. उन्होंने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 910 हासिल की और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (IRMS) में चयनित हो गईं. हालांकि यह उपलब्धि अपने आप में बड़ी थी, लेकिन उनका लक्ष्य इससे आगे था. वे बेहतर रैंक हासिल कर प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाना चाहती थीं.

असफलताओं से मिली नई सीख

UPSC की राह आसान नहीं रही. एक प्रयास में उनकी रैंक अपेक्षा से कम रही, जबकि एक बार वे प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सकीं. लेकिन काजल ने इन असफलताओं को निराशा नहीं, बल्कि सीख का अवसर माना. उन्होंने अपनी कमियों का विश्लेषण किया, रणनीति बदली और हर बार पहले से अधिक तैयारी के साथ वापसी की.

नौकरी और तैयारी के बीच बनाया संतुलन

रेलवे सेवा में प्रशिक्षण के दौरान भी काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने समय प्रबंधन और अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. नौकरी की जिम्मेदारियों और UPSC की तैयारी के बीच संतुलन बनाना उनके सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था.

AIR 167 के साथ हासिल की नई ऊंचाई

लगातार प्रयासों का फल उन्हें चौथे प्रयास में मिला, जब उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में AIR 167 हासिल की. यह उनके पहले प्रयास की रैंक से कहीं बेहतर उपलब्धि थी और उनके IAS बनने के सपने को नई दिशा देने वाली साबित हुई.

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Tags: IASIIT MadrasSuccess storyUPSC
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