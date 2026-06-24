IAS Story: M.Sc की डिग्री, UPSC क्रैक करके बने IAS Officer, अब CBI ने किया अरेस्ट, जानें क्या है पूरा मामला

IAS Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को अच्छे रैंक से पास करने के बाद IAS की नौकरी मिलती है. इसके बाद उनके अनुभव के आधार पर अलग-अलग विभागों में भेजा जाता है. इस दौरान कई IAS Officer अपने कामों को लेकर तो कोई अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें सरकारी फंड गबन के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया है. जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका नाम पंकज अग्रवाल है.

हरियाणा में सरकारी फंड गबन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. यह मामला सरकारी विभागों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी.

कौन हैं पंकज अग्रवाल?

पंकज अग्रवाल हरियाणा कैडर के वर्ष 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. उन्होंने M.Sc (ऑर्गेनिक केमिस्ट्री) की पढ़ाई करने के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधे प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया था. वर्तमान में वे हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे. प्रशासनिक सेवा में उनका लगभग 26 वर्षों का अनुभव रहा है और वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

क्या है पूरा मामला?

जांच एजेंसियों के अनुसार, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) से जुड़े बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. आरोप है कि सरकारी धन को निर्धारित नियमों के विपरीत बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया और बाद में संदिग्ध लेन-देन के जरिए करोड़ों रुपये का गबन किया गया. CBI की जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित बैंक खाते वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना खोले गए थे और उनमें निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि जमा की गई थी.

सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान

जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को लगभग 60.54 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा. जांच एजेंसी का दावा है कि मामले में पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. CBI ने बताया कि यह मामला केवल दो विभागों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े वित्तीय घोटाले का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों के सैकड़ों करोड़ रुपये कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के खातों में भेजे गए.

अब तक कितनों पर हुई कार्रवाई?

इस मामले में जांच एजेंसी पहले ही कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इनमें बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यक्तियों और कंपनियों के नाम शामिल हैं. एजेंसी का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच अभी भी जारी है और आगे भी नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

अन्य मामलों की भी जांच कर रही है CBI

इसी दौरान CBI चंडीगढ़ से जुड़े अन्य वित्तीय अनियमितता मामलों की भी जांच कर रही है. इनमें स्मार्ट सिटी परियोजना और सरकारी संस्थानों से संबंधित मामलों में भी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. जांच एजेंसी इन मामलों में बैंकिंग प्रक्रियाओं और सरकारी धन के उपयोग की गहराई से पड़ताल कर रही है.

यह गिरफ्तारी प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.