UPSC IAS Story: LLB की डिग्री, यूपीएससी में चौथी रैंक, फिर बनें IAS, अब हो गए सस्पेंड

UPSC IAS Story: यूपीएससी परीक्षा में शानदार रैंक हासिल करने के बाद उम्मीदवारों को IAS की प्रतिष्ठित नौकरी मिलती है, जो जितनी सम्मानजनक होती है उतनी ही जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरी होती है. सेवा के दौरान अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक स्थितियों, दबाव और जोखिमों का सामना करना पड़ता है. इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी एन. प्रशांत (IAS officer N Prasanth) का सस्पेंशन एक बार फिर बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव ए. जयतिलक द्वारा 2 मई को जारी आदेश के अनुसार यह फैसला लिया गया, जबकि उनका मौजूदा निलंबन 6 मई को समाप्त होने वाला था. सरकार ने इस कार्रवाई का कारण सर्विस कंडक्ट नियमों के उल्लंघन को बताया है.

प्रशांत पर आरोप है कि उन्होंने मार्च और अप्रैल के दौरान बिना अनुमति के राज्य सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए, जो अखिल भारतीय सेवाओं (आचरण) नियमों के खिलाफ माना गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि उनके बयान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे सिविल सेवक की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठे.

केरल के चर्चित IAS अधिकारी की अलग पहचान

केरल कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी प्रशांत नायर राज्य के सबसे चर्चित और लोकप्रिय अधिकारियों में गिने जाते हैं. मूल रूप से कोझिकोड ज़िले के रहने वाले प्रशांत नायर ने अपनी कार्यशैली, नवाचार और जनता से सीधे जुड़ाव के चलते अलग पहचान बनाई. कोझिकोड के जिला कलेक्टर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई कई पहलों ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया और लोग उन्हें प्यार से “कलेक्टर ब्रो” कहने लगे.

शिक्षा और UPSC सफर

प्रशांत नायर का शैक्षिक बैकग्राउंड भी काफी मजबूत रहा है. IAS बनने से पहले उन्होंने तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की, जो केरल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है. कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 2007 में 73वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए. वे खुद को “लॉ का आजीवन छात्र” भी बताते हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि वे लगातार सीखने और खुद को अपडेट रखने में विश्वास रखते हैं.

उपलब्धियों के साथ विवादों का भी हिस्सा

जहां एक ओर प्रशांत नायर को एक तेज-तर्रार और जनता-केंद्रित अधिकारी के रूप में सराहा जाता है, वहीं उनका करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा है. वर्ष 2023 के अंत में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद समय पर राज्य सरकार को रिपोर्ट न करने को लेकर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी. इसे सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें बहाल किया गया, लेकिन निलंबन की अवधि बढ़ने से यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया.