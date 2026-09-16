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UPSC Success Story: डॉक्टर बनने के बाद बदला सपना, एक बने IAS तो दूसरे IPS, दोनों भाईयों ने ऐसे लिखी सफलता की इबारत

UPSC Success Story: लुधियाना के दो भाइयों ने डॉक्टर बनने के बाद UPSC की राह चुनी. मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर अजय पाल शर्मा IPS और अमित पाल शर्मा IAS अधिकारी बने.

By: Munna Verma | Published: September 16, 2026 12:31:57 PM IST

UPSC IAS IPS Success Story: डॉक्टर से IAS-IPS अफसर बने लुधियाना के दो भाइयों की कहानी
UPSC IAS IPS Success Story: डॉक्टर से IAS-IPS अफसर बने लुधियाना के दो भाइयों की कहानी


UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को देश की कठिनतम प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां इसलिए खास बन जाती हैं क्योंकि उनमें मेहनत के साथ एक अनोखी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जुड़ी होती है. ऐसी ही कहानी पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों डॉ. अजय पाल शर्मा और डॉ. अमित पाल शर्मा की है. दोनों ने डॉक्टर के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन बाद में UPSC के जरिए सिविल सेवा में कदम रखा. अजय IPS बने, जबकि उनके छोटे भाई अमित IAS अधिकारी बने. दोनों के सिविल सेवा करियर के बीच करीब पांच साल का अंतर रहा.

दोनों भाइयों का बचपन लुधियाना के विकास नगर में बीता और शुरुआती शिक्षा भी यहीं हुई. उनका परिवार शिक्षा से जुड़ा रहा है. उनके पिता अमरजीत पाल सरकारी स्कूल में पंजाबी के लेक्चरर रहे हैं, जबकि उनकी मां प्रेम शर्मा ने परिवार और बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. परिवार के शैक्षणिक माहौल ने दोनों भाइयों की पढ़ाई के प्रति गंभीरता को मजबूत आधार दिया.

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पहले डॉक्टर, फिर चुनी सिविल सेवा की राह

दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों ने मेडिकल क्षेत्र को अपना शुरुआती करियर बनाया. बड़े भाई अजय पाल शर्मा ने डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की, जबकि अमित पाल शर्मा ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MBBS किया. मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों ने UPSC की तैयारी की और अलग-अलग वर्षों में सिविल सेवा में जगह बनाई.

अजय पाल शर्मा बने IPS अधिकारी

अजय पाल शर्मा 2011 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं. उन्होंने शामली, जौनपुर, नोएडा और रामपुर समेत कई स्थानों पर पुलिसिंग की जिम्मेदारियां संभाली हैं. उनके करियर के दौरान अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अभियानों में उनकी भूमिका रही है. वर्तमान में वे प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं.

अमित पाल शर्मा ने संभाली प्रशासनिक जिम्मेदारी

छोटे भाई अमित पाल शर्मा 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं. सिविल सेवा में आने के बाद उन्होंने SDM सदर गाजियाबाद, CDO सोनभद्र, नगर आयुक्त मेरठ और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर काम किया. वर्तमान में वे कौशांबी के जिलाधिकारी के रूप में तैनात हैं. महाकुंभ 2025 की तैयारियों के दौरान भी प्रयागराज में उनके प्रशासनिक दायित्वों की चर्चा रही.

एक परिवार, दो सेवाएं और अलग-अलग जिम्मेदारियां

अजय और अमित पाल शर्मा की कहानी का खास पहलू यह है कि दोनों ने मेडिकल क्षेत्र से शुरुआत करने के बाद सार्वजनिक सेवा को अपना अगला पड़ाव बनाया. एक ने पुलिस सेवा में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली तो दूसरे ने प्रशासनिक सेवा के जरिए जिला और विकास से जुड़े दायित्व निभाए. लुधियाना से शुरू हुआ उनका सफर आज उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था तक पहुंच चुका है.

Tags: home-hero-pos-2IASIPSUPSC
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