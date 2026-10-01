UPSC Exam Pattern: यूपीएससी एग्जाम में अब सिर्फ रटने से नहीं चलेगा काम! रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग पर होगा फोकस

UPSC Exam Pattern: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन डॉ. अजय कुमार ने सिविल सर्विस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अहम बात कही है. उनके मुताबिक, उम्मीदवारों का आकलन केवल तैयार या मॉडल उत्तर याद रखने की क्षमता के आधार पर नहीं होना चाहिए. परीक्षा में यह भी देखा जाना जरूरी है कि अभ्यर्थी किसी नई या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कैसे सोचता है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को कैसे ढालता है और सही फैसला कैसे लेता है.

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय ‘शताब्दी समारोह मंथन’ के दौरान उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बदलते स्वरूप पर अपने विचार रखे.

Trust, Transparency और Technology पर फोकस

UPSC के अगले चरण के लिए डॉ. अजय कुमार ने Trust, Transparency और Technology को महत्वपूर्ण आधार बताया. उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने मूल दायित्व और मूल्यों को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करना होगा. इसी दिशा में UPSC अपनी परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहा है. ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, डिजिटल ई-एडमिट कार्ड, फेस ऑथेंटिकेशन और AI आधारित वेरिफिकेशन जैसे कदम इसी बदलाव का हिस्सा हैं.

भर्ती प्रक्रिया को तेज बनाने की कोशिश

जुलाई 2026 के सरकारी बयान के अनुसार, सुधारों के चलते UPSC की भर्ती प्रक्रिया को पहले के 15 महीने से अधिक के चक्र से घटाकर करीब 13 महीने तक लाने में मदद मिली है. इसके अलावा कैंडिडेट हेल्पडेस्क, प्रोविजनल आंसर की और परीक्षा केंद्रों के विस्तार जैसे उपाय भी किए गए हैं.

100 साल की यात्रा और भविष्य की तैयारी

UPSC की संस्थागत यात्रा 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई थी. समय के साथ यह Federal Public Service Commission और फिर संविधान लागू होने के बाद Union Public Service Commission बना. शताब्दी समारोह में ‘विकसित भारत में सिविल सर्विसेज की भूमिका’ और ‘पब्लिक सर्विस में इनोवेशन’ जैसे विषयों पर चर्चा हुई. AI, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए प्रशासन को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.

UPSC की टेक्नोलॉजी यात्रा भी नई नहीं है. आयोग में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत 1978 में हुई थी. आज के डिजिटल सुधार उसी लंबी यात्रा का अगला चरण हैं. बदलते दौर में UPSC के सामने चुनौती सिर्फ बेहतर परीक्षा लेने की नहीं, बल्कि ऐसी चयन प्रक्रिया विकसित करने की भी है जो ज्ञान के साथ सोच, समझ, अनुकूलन और निर्णय लेने की क्षमता को पहचान सके.