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UPSC Exam Calendar 2027 Released: यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी, जानें यहां कब कौन से भरे जाएंगे फॉर्म

Union Public Service Commission ने 2027 परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें CSE, NDA, CDS समेत कई अहम परीक्षाओं की आवेदन और परीक्षा तिथियां घोषित की गई हैं, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी में सुविधा मिलेगी.

By: Munna Verma | Published: May 21, 2026 10:03:00 AM IST

UPSC Exam Calendar 2027 Released: यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है.
UPSC Exam Calendar 2027 Released: यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है.


UPSC Exam Calendar 2027 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने वर्ष 2027 के लिए अपना बहुप्रतीक्षित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में सिविल सेवा परीक्षा (CSE), NDA, CDS, इंजीनियरिंग सेवा, IFS और अन्य प्रमुख परीक्षाओं की अधिसूचना, आवेदन और परीक्षा तिथियों की जानकारी दी गई है. UPSC की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए यह कैलेंडर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी.

UPSC के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2027 को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार 2 फरवरी 2027 तक आवेदन कर सकेंगे. प्रारंभिक परीक्षा 23 मई 2027 को आयोजित होगी. इसी परीक्षा के माध्यम से भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा भी आयोजित की जाएगी. वहीं, सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 20 अगस्त 2027 से शुरू होगी और यह लगातार पांच दिनों तक चलेगी. IAS, IPS और IFS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा बेहद अहम है.

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इंजीनियरिंग और भू-वैज्ञानिक परीक्षाओं की तारीखें

संयुक्त भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2026 को जारी होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित होगी. इसका मुख्य परीक्षा चरण 19 जून 2027 से शुरू होगा. इंजीनियरिंग सेवा (ESE) प्रारंभिक परीक्षा 2027 के लिए अधिसूचना 16 सितंबर 2026 को जारी होगी. उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर पाएंगे. प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 18 जून 2027 को आयोजित की जाएगी.

NDA, CDS और रक्षा परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल

रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए NDA एवं NA परीक्षा (I) और CDS परीक्षा (I) का नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2026 तक चलेगी और परीक्षा 11 अप्रैल 2027 को आयोजित होगी. इसके अलावा NDA एवं NA परीक्षा (II) तथा CDS परीक्षा (II) का नोटिफिकेशन 12 मई 2027 को आएगा. आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून 2027 तय की गई है, जबकि परीक्षा 19 सितंबर 2027 को होगी.

अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जानकारी

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा (IES/ISS) परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2027 को जारी होगा. परीक्षा 18 जून 2027 से शुरू होकर तीन दिनों तक चलेगी. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) सहायक कमांडेंट परीक्षा 4 जुलाई 2027 को आयोजित की जाएगी. वहीं संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS) परीक्षा 18 जुलाई 2027 को होगी. UPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा तिथियों में बदलाव संभव है. आयोग ने वर्ष 2027 में कुछ तारीखें भर्ती परीक्षाओं और विशेष टेस्ट के लिए रिज़र्व भी रखी हैं.

उम्मीदवारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कैलेंडर?

UPSC परीक्षा कैलेंडर केवल तारीखों की सूची नहीं बल्कि तैयारी की दिशा तय करने वाला रोडमैप है. सही समय पर आवेदन, सिलेबस की योजना और मॉक टेस्ट रणनीति बनाने के लिए यह कैलेंडर उम्मीदवारों को पहले से स्पष्टता देता है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी महत्वपूर्ण तिथियों को नोट कर अपनी तैयारी अभी से मजबूत करें.

Tags: UPSC
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