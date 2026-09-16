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UPSC ESE 2027 Notification: यूपीएससी ईएसई नोटिफिकेशन आज, ऐसे कर पाएंगे आवेदन, शानदार मिलेगी सैलरी

UPSC ESE 2027 Notification आज जारी होने वाली है. आवेदन की तारीख, परीक्षा पैटर्न, योग्यता, फीस और ऑनलाइन आवेदन करने के तरीकों के बारे में नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 16, 2026 11:57:00 AM IST

UPSC ESE 2027 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है.
UPSC ESE 2027 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है.


UPSC ESE 2027 Notification: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) आज यानी16 सितंबर 2026 को Engineering Services Examination (ESE) 2027 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकेंगे.

UPSC के 2027 परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ESE Preliminary Examination के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. वहीं प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जानी निर्धारित है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा कैलेंडर में दी गई तारीखों में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव संभव है.

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UPSC ESE 2027 परीक्षा का पैटर्न

इंजीनियरिंग सर्विसेज़ प्रारंभिक परीक्षा दो पेपर में आयोजित होगी. Paper-I में जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न होंगे, जबकि Paper-II उम्मीदवार के संबंधित इंजीनियरिंग विषय पर आधारित होगा. परीक्षा के लिए कुल 500 अंक निर्धारित हैं, जिसमें Paper-I 200 अंकों का और Paper-II 300 अंकों का होगा. उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार Paper-I सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और Paper-II दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

UPSC ESE 2027 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार की आयु सामान्यतः 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाती है. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए. हालांकि आयु, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों की अंतिम पुष्टि उम्मीदवारों को 2027 के आधिकारिक नोटिफिकेशन से करनी चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना होगा?

पिछले ESE नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये था, जबकि महिला, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई थी. वर्ष 2027 के लिए लागू शुल्क की पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद करें.

UPSC ESE 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
ESE 2027 के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें.
लागू होने पर आवेदन शुल्क जमा करें.
फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.
भविष्य के लिए आवेदन की कॉपी सुरक्षित रखें.

जरूरी सलाह

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले UPSC ESE 2027 का पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें. खासकर आयु सीमा, इंजीनियरिंग शाखा, शुल्क, आरक्षण और दस्तावेजों से जुड़े नियमों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन से ही सुनिश्चित करें.

Tags: sarkari naukriUPSC ESE 2027UPSC ESE 2027 Notification
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