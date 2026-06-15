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Indian Army Story: कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी, देश सेवा चुनी, 19 साल की लड़की बनीं आर्मी ऑफिसर

IMA POP 2026 में 19 वर्षीय श्रिति दक्ष ने इतिहास रच दिया. NDA की पहली महिला बैच से लेकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी पासआउट तक उनका सफर प्रेरणादायक है.

By: Munna Verma | Published: June 15, 2026 12:10:20 PM IST

Indian Army Story: फौजी परिवार की बेटी बनीं मिसाल
Indian Army Story: फौजी परिवार की बेटी बनीं मिसाल


Indian Army Story: इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), देहरादून में इस बार का पासिंग आउट परेड (POP) कई मायनों में ऐतिहासिक रहा. इसी ऐतिहासिक पल का हिस्सा मात्र 19 वर्षीय लेफ्टिनेंट श्रिति दक्ष (Army Officer Shriti Daksh) बनीं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से देशभर के युवाओं के लिए एक नई मिसाल कायम की है.

वर्ष 2022 में जब नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोले, तभी श्रिति दक्ष ने अपने सपने को आकार देना शुरू किया. उस समय वह दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में B.Com प्रथम वर्ष की छात्रा थीं. एक फौजी परिवार से आने वाली श्रिति के लिए यह फैसला आसान नहीं था. उनके पिता, रिटायर्ड विंग कमांडर योगेश दक्ष ने उन्हें सैन्य जीवन की कठिनाइयों के बारे में चेताया, लेकिन उन्होंने देश सेवा के अपने लक्ष्य को चुना.

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कठिन ट्रेनिंग और शानदार प्रदर्शन

तीन साल की कठिन NDA ट्रेनिंग के दौरान श्रिति ने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया. 40-50 किलो के भारी बैग के साथ अभ्यास, कठिन आउटडोर कैंप और अनुशासित जीवनशैली उनके प्रशिक्षण का हिस्सा रहे. इसके बावजूद उन्होंने अपने कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और NDA में टॉप करने वालों में अपनी जगह बनाई. वह अब आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने जा रही हैं, जो भारतीय सेना की सबसे चुनौतीपूर्ण शाखाओं में से एक मानी जाती है.

IMA में ऐतिहासिक POP और महिला कैडेट्स की उपलब्धि

IMA के इस पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण पूरा किया. श्रिति ने इसे समानता और टीमवर्क का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि अकादमी में “बडी सिस्टम” और टीम स्पिरिट ने कठिन समय में उनका साथ दिया, जिससे हर चुनौती आसान होती गई. यह अनुभव उनके लिए जीवनभर की सीख बन गया.

परिवार का सहयोग और भावनात्मक संघर्ष

श्रिति के इस सफर में उनके परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही. उनकी मां अंजू दक्ष, जो इतिहास की शिक्षिका हैं, हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहीं. वहीं उनकी बहन भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर हैं, जिसने उन्हें और प्रेरित किया. पिता ने भावुक होकर बताया कि शुरुआत में वे अपनी बेटी को NDA भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज उन्हें अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व है.

एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

श्रिति दक्ष की कहानी सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं. SRCC की पढ़ाई छोड़कर देश सेवा को चुनना उनके साहस और समर्पण को दर्शाता है. आज वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं की उम्मीद हैं जो भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं.

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Tags: DUIndian ArmyndaUPSC
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