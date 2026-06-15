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UPSC CSE Prelims Result 2026 Date: इस सप्ताह आ सकता है रिजल्ट, लाखों उम्मीदवारों को इंतजार

UPSC CSE Prelims Result 2026 जल्द घोषित हो सकता है. 24 मई को आयोजित परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे. रिजल्ट डेट, कटऑफ, चयन प्रक्रिया और आगे की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 15, 2026 11:24:48 AM IST

UPSC CSE Prelims Result 2026 Date: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है.
UPSC CSE Prelims Result 2026 Date: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है.


UPSC CSE Prelims Result 2026 Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (CSE Prelims) का परिणाम जल्द जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आयोग इस सप्ताह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित कर सकता है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा दो शिफ्टों में ऑफलाइन मोड में संपन्न हुई. पहले सेशन में जनरल स्टडीज (GS Paper-I) और दूसरे सेशन में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) आयोजित किया गया. इस वर्ष परीक्षा के लिए करीब 8.19 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षा का आयोजन 83 शहरों में स्थित 2,072 परीक्षा केंद्रों पर किया गया, जिससे यह देश की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बनी रही.

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आंसर की जारी करने में UPSC ने बदली परंपरा

इस बार UPSC ने एक बड़ा बदलाव करते हुए परीक्षा के केवल चार दिन बाद 28 मई को प्रारंभिक आंसर की जारी कर दी थी. आमतौर पर आयोग अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आंसर की सार्वजनिक करता था. यह कदम उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने वाला माना जा रहा है. जारी की गई प्रोविजनल आंसर की में 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न को हटाया गया था, जिससे उम्मीदवारों के बीच काफी चर्चा हुई.

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो UPSC आमतौर पर परीक्षा के 15 से 20 दिनों के भीतर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करता है. वर्ष 2025 में परीक्षा के लगभग दो सप्ताह बाद 11 जून को परिणाम घोषित किया गया था, जबकि 2024 में 16 जून को हुई परीक्षा का रिजल्ट 1 जुलाई को आया था. इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए माना जा रहा है कि UPSC CSE Prelims Result 2026 किसी भी समय घोषित किया जा सकता है.

प्रीलिम्स सिर्फ पहला चरण

उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होती है. इसमें प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाते. प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (UPSC Mains 2026) के लिए आवेदन करना होगा. इसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाती है.

आगे क्या करें?

रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें. क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए सीमित समय ही मिलता है. नियमित रूप से UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें ताकि किसी महत्वपूर्ण सूचना से न चूकें.

Tags: UPSCUPSC Result
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