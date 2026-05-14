UPSC CSE Prelims Admit Card 2026: यूपीएससी एडमिट कार्ड पर ये रहा लेटेस्ट अपडेट, जानें कब होगा जारी

UPSC CSE Prelims Admit Card 2026 Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. जिन उम्मीदवारों ने UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग की ओर से एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना इसी सप्ताह जताई जा रही है.

UPSC CSE Prelims 2026 परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. यह परीक्षा IAS, IPS, IFS सहित केंद्र सरकार के कई प्रतिष्ठित Group A और Group B पदों पर भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है.

UPSC Prelims Admit Card 2026 कब होगा जारी?

पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो UPSC आमतौर पर परीक्षा से 8 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता रहा है. इसी आधार पर माना जा रहा है कि इस सप्ताह उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं. पिछले साल आयोग ने 25 मई 2025 को आयोजित परीक्षा के लिए 13 मई 2025 को एडमिट कार्ड जारी किए थे. वहीं 2024 में परीक्षा से सिर्फ 9 दिन पहले हॉल टिकट उपलब्ध कराया गया था.

पिछले वर्षों में कब जारी हुए UPSC एडमिट कार्ड?

वर्ष एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख परीक्षा की तारीख परीक्षा से पहले का अंतर 2025 13 मई 2025 25 मई 2025 12 दिन 2024 7 जून 2024 16 जून 2024 9 दिन 2023 8 मई 2023 28 मई 2023 20 दिन 2022 10 मई 2022 5 जून 2022 26 दिन 2021 16 सितंबर 2021 10 अक्टूबर 2021 24 दिन 2020 1 सितंबर 2020 4 अक्टूबर 2020 33 दिन

कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 और 2021 में परीक्षा शेड्यूल प्रभावित हुआ था, जिसके कारण एडमिट कार्ड भी देरी से जारी किए गए थे. हालांकि सामान्य परिस्थितियों में UPSC मई महीने में ही प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी करता है.

UPSC Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

“UPSC CSE Prelims Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन ID या रोल नंबर दर्ज करें.

जन्मतिथि और कैप्चा भरें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

UPSC ई-एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा की तारीख और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें.

UPSC डाक के माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजता है. सभी उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें ताकि किसी महत्वपूर्ण सूचना को मिस न करें.