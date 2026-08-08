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UPSC CSE: हिंदी माध्यम से IAS-IPS बनने वाले 2024 में सिर्फ 5, सरकार ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े

UPSC Civil Services Examination: राज्यसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, हिंदी या मैथिली माध्यम से UPSC CSE देकर IAS-IPS बनने वालों की संख्या 2024 में घटकर पांच रह गई, जबकि 2022 में यह 27 थी.

By: Munna Verma | Published: August 8, 2026 8:08:44 PM IST

UPSC में हिंदी माध्यम से IAS-IPS चयन में बड़ी गिरावट
UPSC में हिंदी माध्यम से IAS-IPS चयन में बड़ी गिरावट


UPSC Civil Services Examination: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से मुख्य परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को लेकर सरकार ने राज्यसभा में महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद संजय यादव के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.

आंकड़ों के मुताबिक, हिंदी या मैथिली माध्यम से UPSC CSE मुख्य परीक्षा देने के बाद IAS और IPS के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 2024 में सिर्फ 5 रही. इससे पहले 2021 में 10, 2022 में 27 और 2023 में 14 उम्मीदवार इन सेवाओं के लिए चुने गए थे.

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हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं से कितने उम्मीदवार सफल हुए?

सरकार ने हिंदी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में UPSC मुख्य परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का भी डेटा जारी किया है. इसके अनुसार 2021 में 538 उम्मीदवारों ने इन भाषाओं में मुख्य परीक्षा दी थी, जिनमें 26 सफल रहे.

2022 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 587 रही और 71 उम्मीदवार सफल हुए. 2023 में 599 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जिनमें 57 सफल हुए. वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,133 उम्मीदवार हो गई, लेकिन सफल उम्मीदवारों की संख्या 50 रही.

CSE वर्ष    हिंदी/अन्य आठवीं अनुसूची भाषाओं में परीक्षा देने वाले    सफल उम्मीदवार
2021    538    26
2022    587    71
2023    599    57
2024    1,133    50

IAS-IPS चयन के आंकड़ों में आया उतार-चढ़ाव

सिर्फ हिंदी और मैथिली माध्यम से IAS तथा IPS के लिए चयनित उम्मीदवारों पर नजर डालें तो आंकड़ों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. 2021 में 10 उम्मीदवार चुने गए थे। 2022 में यह संख्या बढ़कर 27 हुई. इसके बाद 2023 में 14 और 2024 में केवल 5 उम्मीदवार IAS या IPS के लिए चयनित हुए. यह आंकड़ा खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो UPSC CSE की तैयारी हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में करते हैं.

Prelims के भाषा-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं

सरकार ने UPSC CSE प्रारंभिक परीक्षा में भाषा के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या का अलग-अलग डेटा उपलब्ध नहीं कराया. जवाब में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा माध्यम की दृष्टि से निष्पक्ष है. UPSC Prelims में प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है. उम्मीदवारों को OMR शीट पर अपने उत्तर दर्ज करने होते हैं.

बिहार से UPSC चयन में भी आया बदलाव

सरकार ने बिहार से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की संख्या भी साझा की. आंकड़ों के अनुसार 2021 में बिहार से 54 उम्मीदवार चयनित हुए थे. 2022 में यह संख्या बढ़कर 63 और 2023 में 82 हो गई. हालांकि 2024 में बिहार से चयनित उम्मीदवारों की संख्या घटकर 72 रह गई. इस तरह राज्य से चयन में भी साल-दर-साल बदलाव देखने को मिला.

सरकार द्वारा जारी ये आंकड़े UPSC CSE में भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की भागीदारी और अंतिम चयन के बीच के अंतर को समझने में मदद करते हैं.

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Tags: UPSCUPSC CSE
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