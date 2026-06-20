UPSC CSE Mains 2026 DAF Form Started: यूपीएससी डीएएफ के लिए आवेदन शुरू, ऐसे भरें फॉर्म, जानें तमाम डिटेल

UPSC CSE Mains 2026 DAF Form Started: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफल उम्मीदवारों के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. DAF भरने की विंडो 19 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और यह 28 जून 2026 तक खुली रहेगी.

इस दौरान सभी योग्य उम्मीदवारों को UPSC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी जमा करनी होगी, क्योंकि बिना DAF के मुख्य परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं होगा.

DAF क्यों है जरूरी?

UPSC द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, DAF केवल एक फॉर्म नहीं बल्कि चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. इसके माध्यम से उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और सेवा प्राथमिकताएं अपडेट करते हैं. इसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया जैसे इंटरव्यू और कैडर अलॉटमेंट तय होते हैं. इसलिए इसे समय पर और सावधानीपूर्वक भरना बेहद जरूरी माना जाता है.

DAF पोर्टल पर क्या-क्या किया जा सकता है?

उम्मीदवार DAF पोर्टल के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, जैसे:-

व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी अपडेट या कन्फर्म करना

परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना

स्क्राइब (लेखक) सुविधा की जानकारी देना

बड़े फॉन्ट या सहायक उपकरण की मांग दर्ज करना

अपनी कैडर प्राथमिकताएं (Cadre Preferences) भरना

इन सभी जानकारियों को सही ढंग से भरना अंतिम चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

परीक्षा शुल्क और छूट की व्यवस्था

UPSC ने स्पष्ट किया है कि महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को 200 रुपये की परीक्षा फीस से छूट दी गई है. वहीं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करते समय निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है.

UPSC CSE Mains 2026 DAF ऐसे भरें

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से लॉगिन करें.

व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी की जांच करें.

आवश्यकतानुसार श्रेणी और आरक्षण विवरण अपडेट करें.

कैडर प्रेफरेंस भरें.

स्क्राइब या सहायक सुविधाओं की जानकारी दें (यदि लागू हो).

शुल्क भुगतान करें (यदि लागू हो).

सभी जानकारी की जांच कर फॉर्म सबमिट करें.

कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

महत्वपूर्ण सलाह

UPSC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते DAF फॉर्म भर लें. किसी भी गलती से बचने के लिए सभी विवरणों को ध्यान से जांचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही जानकारी आगे की चयन प्रक्रिया का आधार बनती है.